Brutalnie pobili, okradli i pozostawili 21-latka na ulicy

Do zdarzenia doszło pod Pabianicami Źródło: Google Maps

Policjanci z Pabianic (Łódzkie) zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy brutalnie pobili, okradli i porzucili na ulicy 21-latka. Zatrzymano ich dzięki kamerom monitoringu miejskiego. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani.

Do zdarzenia doszło w nocy z 7 na 8 marca na ulicy Narutowicza w Pabianicach, wówczas dwóch mężczyzn zaczepiło przechodnia. Ten, widząc ich napastliwe zachowanie oraz chcąc uniknąć konfrontacji, wszedł do lokalu gastronomicznego.

Brutalnie pobili, okradli i zostawili na ulicy

Jak relacjonuje podkomisarz Agnieszka Jachimek z policji w Pabianicach, mężczyźni również weszli za swoją ofiarą do lokalu gastronomicznego, usiedli w jego pobliżu, zaczęli mu grozić i zmusili do opuszczenia budynku. - Na zewnątrz 21-latek został przez nich ciężko pobity i okradziony. Łupem mężczyzn padł plecak, w którym znajdowały się nie tylko wartościowe przedmioty, ale również portfel z pieniędzmi i dokumentami. W pewnym momencie napastnicy przestraszyli się nadjeżdżającego pojazdu i uciekli z miejsca zdarzenia, pozostawiając na ulicy pobitego pabianiczanina. Pokrzywdzony poinformował o zaistniałej sytuacji policję. Wymagał natychmiastowej hospitalizacji i trafił do szpitala - przekazuje policjantka.

Monitoring 👀 - Bezpieczne Pabianice ‼️ Kolejny raz monitoring miejski pomógł Policji w zatrzymaniu przestępców. W nocy... Posted by Straż Miejska Pabianice on Tuesday, March 11, 2025 Rozwiń W zatrzymaniu sprawców pomógł monitoring Źródło: Facebook

Sprawcy zatrzymani. Pomógł monitoring

Policjanci rozpoczęli poszukiwania agresywnych mężczyzn. - W ich ustaleniu pomocny okazał się monitoring miejski, na którym stróże prawa rozpoznali agresorów. Okazało się bowiem, że 7 marca o godzinie 22.30 policjanci legitymowali tych mężczyzn w związku podjętą interwencją własną, a dzięki temu znany był ich adres zamieszkania. Mundurowi niezwłocznie pojechali pod ustalony adres, gdzie zatrzymano dwie osoby podejrzane o dokonanie rozboju. Podczas przeszukania jednego z nich, policjanci znaleźli e-papierosa należącego do pokrzywdzonego. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do pabianickiej komendy - informuje podkomisarz Agnieszka Jachimek.

Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia Źródło: KPP w Pabianicach

Obaj mężczyźni odpowiedzą za rozbój i spowodowanie obrażeń u 21-latka. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Pabianicki sąd aresztował podejrzanych na trzy miesiące.