Samochód w płomieniach na A2 i karambol na granicy województw

Płonie auto na A2 (Łódzkie) Źródło: Małgorzata/ Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W poniedziałek około godziny 16 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze samochodu dostawczego na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Łagów w powiecie łowickim. Jak podał Grzegorz Mrozowski z punktu informacji drogowej GDDKiA, utrudnienie powstało na odcinku od węzła Skierniewice do węzła Łowicz.

Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że w pożarze nikt nie ucierpiał.

Pożar samochodu na A2 Źródło: Małgorzata/ Kontakt24

Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana.

- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że pojazd był w całości objęty ogniem. W środku znajdował się sprzęt elektryczny. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej. Obyło się bez osób poszkodowanych - przekazał młodszy brygadier Tomasz Ledzion, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Pożar samochodu na A2 Źródło: Małgorzata/Kontakt 24

Karambol na granicy województw

Z kolei między węzłami Wiskitki (woj. mazowieckie) i Skierniewice (woj. łodzkie) zderzyło się pięć samochodów. Co najmniej jedna osoba jest ranna.

Do zderzenia samochodu ciężarowego i czterech pojazdów osobowych doszło około godziny 17. Oficer PSP w Łodzi przekazał, że na miejscu pracują trzy zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Lądował też śmigłowiec LPR.

Według GDDKiA jezdnia autostrady A2 z Warszawy w kierunku Poznania i Łodzi jest zablokowana. Kierowcy mogą korzystać z objazdu od Węzła Wiskitki DK50 w kierunku Sochaczewa i tzw. starą Dwójką (DK92) albo DK50 w kierunku Mszczonowa i S8 w kierunku Katowic.

Do wypadku doszło w rejonie miejscowości Wólka Łasiecka, kilkanaście kilometrów przed miejscem, gdzie ok. godz. 16 zapalił się samochód dostawczy.

GDDKiA w Łodzi poinformowała, że spodziewane otwarcie autostrady po wypadku może nastąpić ok. godz. 20.

Opracował Michał Malinowski

OGLĄDAJ: TVN24 HD