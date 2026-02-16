Samochód w płomieniach na A2 i karambol na granicy województw

W poniedziałek około godziny 16 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze samochodu dostawczego na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Łagów w powiecie łowickim. Jak podał Grzegorz Mrozowski z punktu informacji drogowej GDDKiA, utrudnienie powstało na odcinku od węzła Skierniewice do węzła Łowicz.
Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że w pożarze nikt nie ucierpiał.
Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana.
- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że pojazd był w całości objęty ogniem. W środku znajdował się sprzęt elektryczny. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej. Obyło się bez osób poszkodowanych - przekazał młodszy brygadier Tomasz Ledzion, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
Karambol na granicy województw
Z kolei między węzłami Wiskitki (woj. mazowieckie) i Skierniewice (woj. łodzkie) zderzyło się pięć samochodów. Co najmniej jedna osoba jest ranna.
Do zderzenia samochodu ciężarowego i czterech pojazdów osobowych doszło około godziny 17. Oficer PSP w Łodzi przekazał, że na miejscu pracują trzy zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Lądował też śmigłowiec LPR.
Według GDDKiA jezdnia autostrady A2 z Warszawy w kierunku Poznania i Łodzi jest zablokowana. Kierowcy mogą korzystać z objazdu od Węzła Wiskitki DK50 w kierunku Sochaczewa i tzw. starą Dwójką (DK92) albo DK50 w kierunku Mszczonowa i S8 w kierunku Katowic.
Do wypadku doszło w rejonie miejscowości Wólka Łasiecka, kilkanaście kilometrów przed miejscem, gdzie ok. godz. 16 zapalił się samochód dostawczy.
GDDKiA w Łodzi poinformowała, że spodziewane otwarcie autostrady po wypadku może nastąpić ok. godz. 20.
