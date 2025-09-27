Logo strona główna
Łódź

Zderzenie autobusu z tramwajem. Pasażerka trafiła do szpitala

Autobus zderzył się z tramwajem
Zderzenie autobusu z tramwajem
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
Jedna z pasażerek trafiła do szpitala po tym, jak autobus zderzył się z tramwajem w Łodzi. Po wypadku są utrudnienia i opóźnienia w komunikacji miejskiej.

Do wypadku doszło po godzinie 13 w sobotę na skrzyżowaniu alei Włókniarzy i Mickiewicza w Łodzi. Jak poinformowała nadkom. Aneta Sobieraj, oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zderzyły się tramwaj i autobus MPK.

- Jedna osoba, pasażerka tramwaju, trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – przekazała rzeczniczka.

Autobus zderzył się z tramwajem
Autobus zderzył się z tramwajem
Źródło: Zmotoryzowani Łodzianie

Początkowo na dolegliwości uskarżał się też motorniczy, ale po opatrzeniu na miejscu przez służby medyczne nie wymagał hospitalizacji.

Nadkom. Sobieraj poinformowała, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

Utrudnienia

W wypadku uczestniczył tramwaj linii nr 8 i autobus linii nr 80A. Kamera w samochodzie jednego z kierowców zarejestrowała, jak autobus przejeżdża przez skrzyżowanie, chwilę później uderzył w tramwaj. Film udostępnił w mediach społecznościowych profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie.

Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w związku z czym występują utrudnienia w ruchu. Tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Linia 8 od przystanku Piotrkowska Centrum jeździ al. Kościuszki, następnie ul. Zachodnią, Limanowskiego i wraca na swoją trasę. Ruch w miejscu wypadku zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. 

Zderzenie autobusu z tramwajem
Zderzenie autobusu z tramwajem
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Autorka/Autor: MAK

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Zmotoryzowani Łodzianie

TramwajautobusŁódź
