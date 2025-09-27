Zderzenie autobusu z tramwajem. Pasażerka trafiła do szpitala

Zderzenie autobusu z tramwajem Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło po godzinie 13 w sobotę na skrzyżowaniu alei Włókniarzy i Mickiewicza w Łodzi. Jak poinformowała nadkom. Aneta Sobieraj, oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zderzyły się tramwaj i autobus MPK.

- Jedna osoba, pasażerka tramwaju, trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – przekazała rzeczniczka.

Autobus zderzył się z tramwajem Źródło: Zmotoryzowani Łodzianie

Początkowo na dolegliwości uskarżał się też motorniczy, ale po opatrzeniu na miejscu przez służby medyczne nie wymagał hospitalizacji.

Nadkom. Sobieraj poinformowała, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

Utrudnienia

W wypadku uczestniczył tramwaj linii nr 8 i autobus linii nr 80A. Kamera w samochodzie jednego z kierowców zarejestrowała, jak autobus przejeżdża przez skrzyżowanie, chwilę później uderzył w tramwaj. Film udostępnił w mediach społecznościowych profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie.

Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w związku z czym występują utrudnienia w ruchu. Tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Linia 8 od przystanku Piotrkowska Centrum jeździ al. Kościuszki, następnie ul. Zachodnią, Limanowskiego i wraca na swoją trasę. Ruch w miejscu wypadku zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Zderzenie autobusu z tramwajem Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie