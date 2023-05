W Łodzi zapadła się jezdnia. Tuż obok stały zaparkowane auta

ZDiT: przyczyny zapadnięcia, mogą być różne

ZWiK: utrudnienia do końca tygodnia

- Doszło do awarii przyłącza kanalizacyjnego. Pracowaliśmy tam cały weekend, wiemy, że tam jest kolizja z gazem i prądem i musimy to rozwiązać. Do tego to przyłącze, które uległo awarii, znajduje się cztery metry pod ziemią i będziemy musieli się do niego dostać - poinformował rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, Miłosz Wika. Rzecznik zapewnił, że mieszkańcy ulicy na czas usuwania awarii będą mieli zapewniony odpływ ścieków z budynku. - Utrudnienia na ulicy powinny zakończyć się do piątku, musimy bowiem usunąć uszkodzenie i odtworzyć nawierzchnię ulicy - podsumował Miłosz Wika.