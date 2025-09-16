Logo strona główna
Łódź

Zderzył się z autobusem miejskim. 44-letni kierowca nie żyje

Źródło: tvn24.pl
Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w Łodzi. Samochód osobowy zderzył się z jadącym z naprzeciwka autobusem miejskim. - Kierowca auta osobowego był zakleszczony wewnątrz pojazdu - informują strażacy. Kierowca trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Do wypadku doszło na alei Książąt Polskich w Łodzi. Służby zostały zaalarmowane o godzinie 21.28 w poniedziałek. - Początkowe informacje wskazywały, że na miejscu są cztery poszkodowane osoby - kierowcy obu pojazdów i pasażerowie autobusu numer 80. Wykonaliśmy dostęp do zakleszczonego 44-latka w osobowej hondzie - relacjonuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

- Ostatecznie hospitalizacji wymagał tylko kierowca samochodu osobowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, niestety już po transporcie otrzymaliśmy informację, że jego życia nie udało się uratować - dodaje młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Okoliczności wypadku bada policja
Źródło: PSP w Łodzi

Zbyt duża prędkość

Policyjny technicy na miejscu wypadku zabezpieczali ślady, na podstawie których będą rekonstruować przebieg zdarzenia.

- Wszystko wskazuje na to, że 44-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych i doprowadził do zderzenia z autobusem. Ta wersja będzie jednak dokładnie sprawdzana - zaznacza Jasiak.

Kierowca autobusu był trzeźwy. Od 44-latka jadącego hondą pobrano próbkę krwi, na podstawie której policjanci pracujący pod nadzorem prokuratury ustalą, czy był pod wpływem jakiejkolwiek substancji mogącej wpływać na jego zdolności do kierowania samochodem.

pc

Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP w Łodzi

