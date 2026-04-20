Łódź

Służby rozbiły grupę przestępczą. Areszt dla siedmiu osób

Areszt dla 7 osób działających w grupie przestępczej związanej z rozbojami i hazardem
Łódź. Służby rozbiły grupę przestępczą. Areszt dla siedmiu osób
Siedem osób trafiło do aresztu i usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanych grupach przestępczych, rozbojów z użyciem broni palnej oraz z prowadzeniem nielegalnego hazardu. Taką decyzję podjął sąd po skierowaniu wniosku Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Zatrzymania dwóch kobiet i pięciu mężczyzn w wieku od 26 do 61 lat miały miejsce w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi, dotyczącym działalności grup przestępczych, trudniących się organizowaniem i prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych oraz dokonywaniem rozbojów na osobach przebywających w punktach z automatami do gier.

Jak podał prokurator Krzysztof Kopania z Prokuratury Regionalnej w Łodzi, zatrzymania odbyły się podczas działań funkcjonariuszy z Łodzi, innych jednostek policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Źródło: KWP w Łodzi

W odniesieniu do pięciu zatrzymanych osób prokurator sformułował zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez 61-letniego mieszkańca Łodzi. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa specjalizowała się w napadach na osoby przebywające w salonach gier, przy czym w latach 2025 - 2026 dokonywała takich przestępstw z użyciem broni palnej.

Trudnili się nielegalnym hazardem

Trzy osoby podejrzane są o udział w grupie przestępczej trudniącej się nielegalną działalnością hazardową oraz o organizowanie i prowadzenie w Łodzi kilkunastu nielegalnych punktów z automatami do gier.

Źródło: KWP w Łodzi

Podczas przeszukań zabezpieczono również substancje psychotropowe należące do 37-letniego mężczyzny; usłyszał on zarzuty związane z ich posiadaniem. To ósmy zatrzymany w sprawie, wobec niego prokurator zastosował policyjny dozór.

Źródło: KWP w Łodzi

Funkcjonariusze zabezpieczyli także 885 tysięcy złotych, telefony komórkowe, laptopy i inne nośniki danych, które będą przedmiotem oględzin i badań.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Łodzi

Michał Malinowski
Czytaj także:
Patrick Muldoon
Zmarł Patrick Muldoon
Kultura i styl
imageTitle
PKOl pod gradem pytań o nagrody dla olimpijczyków. Piesiewicz zwołuje spotkanie
EUROSPORT
shutterstock_2627932381
Nie miała kwalifikacji, ale "leczyła". Akt oskarżenia dla fałszywej psycholożki
Lubuskie
Teheran. Nawet stolica Iranu ma dziś problemy z dostępem do wody i nie zapewnia mieszkańcom podstawowych potrzeb życiowych
"Nierealistyczne" warunki. Iran krytykuje działania USA
BIZNES
190419 SZEPIETOWSKA ND arch-0003
Raper Bedoes i 11-letnia Maja nagrali "diss na raka"
Polska
Służby próbują uratować humbaka Timmy'ego
Wyzwolił się z pułapki, wpadł w kolejną. Los Timmy'ego pozostaje niepewny
METEO
imageTitle
Kolejna wielka wpadka Donnarummy. Guardiola go broni
EUROSPORT
Wypadek w miejscowości Józin
Auto zmiażdżone, kierowca nie przeżył
WARSZAWA
Jeff Bezos
Historyczny start rakiety. Blue Origin dogania SpaceX
Technologia
Śmiertelne potrącenie sześciolatki na prywatnej posesji (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie sześciolatki. Policja: samochodem kierował ojciec
WARSZAWA
Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy bezradne wobec kryzysów
BIZNES
2Jezus
"Haniebny czyn" izraelskiego żołnierza. Minister przeprasza
Świat
imageTitle
Reprezentantka Polski niespodziewanie schodzi ze sceny. "Na swoich zasadach"
EUROSPORT
Sędzia
Zaatakowana nożem 12-latka częściowo straciła wzrok. Jest wyrok
Rzeszów
stacja paliw, benzyna, tankowanie
Takie będą ceny paliw we wtorek
BIZNES
shutterstock_1863279205
Kłopot z zapewnieniem domowej opieki? "Proszę informować NFZ"
Piotr Wójcik, Agnieszka Pióro
Donald Tusk i Emmanuel Macron
Macron będzie w Gdańsku. Rozmowy z Tuskiem o bezpieczeństwie
Polska
Skutki powodzi w okolicach stolicy Nowej Zelandii
Stan wyjątkowy i ewakuacja mieszkańców. Powódź w stolicy
METEO
Przewlekła choroba somatyczna wpływa na zdrowie psychiczne na różne sposoby
Ministerstwo zdrowia przesuwa termin. Co dalej z Centrami Zdrowia Psychicznego?
Zdrowie
imageTitle
Zachwyty nad Polakiem. "Czeka go świetlana przyszłość"
EUROSPORT
Rumen Radew zrezygnował z urzędu 19 stycznia tego roku
Prorosyjska partia zwycięża z dużą przewagą. Kończą liczyć głosy
Świat
Łosie kąpiące się w Bałtyku
Wspaniały widok nad Bałtykiem. Para radosnych łosi
Trójmiasto
Co Peter Magyar "oznajmił" w sprawie pozwoleń na pracę dla migrantów
Magyar "unieważni pozwolenia na pracę dla migrantów"? Skąd ta zapowiedź
Zuzanna Karczewska
Opady słabego śniegu, deszcz ze śniegiem
Spadnie nawet 5 centymetrów śniegu. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Hiszpanie ustalili "priorytet Lewandowskiego"
EUROSPORT
Google
Google rzuca wyzwanie Nvidii. W grze nowe układy AI
BIZNES
Odpadnięcie ze ściany i ciężkie obrażenia wspinacza w Karkonoszach
Wspinacz odpadł od ściany. Akcja ratunkowa w górach
Wrocław
Policja zatrzymała podejrzanego
Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele
WARSZAWA
Łukasz Mejza
Europoseł PiS: decyzja w sprawie Mejzy jest dla mnie niezrozumiała
Polska
Reklama Zondacrypto na budynku Centrum Olimpijskiego
"Skala możliwego oszustwa jest bardzo duża"
BIZNES

