Łódź. Służby rozbiły grupę przestępczą. Areszt dla siedmiu osób

Zatrzymania dwóch kobiet i pięciu mężczyzn w wieku od 26 do 61 lat miały miejsce w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi, dotyczącym działalności grup przestępczych, trudniących się organizowaniem i prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych oraz dokonywaniem rozbojów na osobach przebywających w punktach z automatami do gier.

Jak podał prokurator Krzysztof Kopania z Prokuratury Regionalnej w Łodzi, zatrzymania odbyły się podczas działań funkcjonariuszy z Łodzi, innych jednostek policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Areszt dla 7 osób działających w grupie przestępczej związanej z rozbojami i hazardem Źródło: KWP w Łodzi

W odniesieniu do pięciu zatrzymanych osób prokurator sformułował zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez 61-letniego mieszkańca Łodzi. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa specjalizowała się w napadach na osoby przebywające w salonach gier, przy czym w latach 2025 - 2026 dokonywała takich przestępstw z użyciem broni palnej.

Trudnili się nielegalnym hazardem

Trzy osoby podejrzane są o udział w grupie przestępczej trudniącej się nielegalną działalnością hazardową oraz o organizowanie i prowadzenie w Łodzi kilkunastu nielegalnych punktów z automatami do gier.

Podczas przeszukań zabezpieczono również substancje psychotropowe należące do 37-letniego mężczyzny; usłyszał on zarzuty związane z ich posiadaniem. To ósmy zatrzymany w sprawie, wobec niego prokurator zastosował policyjny dozór.

Funkcjonariusze zabezpieczyli także 885 tysięcy złotych, telefony komórkowe, laptopy i inne nośniki danych, które będą przedmiotem oględzin i badań.

