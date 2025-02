Przejście i torowisko potraktował jak skrót. "Ręce opadają"

"Brak jakiegokolwiek poszanowania zasad"

- Po prostu ręce opadają - skomentował krótko to, co zobaczył na nagraniu Andrzej Janicki. A po chwili dodał: - Widać, że ten kierujący przejeżdża po przejściu dla pieszych, nie stosuje się do znaków pionowych - bo tam jest nakaz skrętu w prawo z ulicy, z której on wyjeżdża. Oczywiście stworzył ogromne zagrożenie dla potencjalnych pieszych, którzy mogliby wejść na to przejście, czasem są to ułamki sekund - widać tu po prostu brak jakiegokolwiek poszanowania zasad ruchu drogowego.