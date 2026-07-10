Łódź Mała pustułka leżała na środku ulicy Piotr Krysztofiak |

Mała pustułka leżała na środku ulicy. Pomogli jej policjanci Źródło wideo: KMP w Łodzi Źródło zdj. gł.: KMP w Łodzi

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Do tej niecodziennej sytuacji doszło 8 lipca w Łodzi. Funkcjonariusze z I Komisariatu Policji w Łodzi przed godziną 11 przejeżdżając ulicą Uniwersytecką, zauważyli leżące na środku jezdni pisklę.

Pustułka na środku ulicy

Jak informuje podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji, młody ptak był bardzo wystraszony. - Jeden z policjantów podniósł go i razem z kolegą stworzyli maleństwu bezpieczne tymczasowe schronienie. Jednocześnie poinformowali o wszystkim dyżurnego śródmiejskiego komisariatu, po czym przetransportowali pisklę pustułki do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, gdzie pozostało pod fachową opieką - przekazuje policjantka.

Mała pustułka leżała na środku ulicy Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi

Mała pustułka ma szansę wrócić na wolność Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi

Pustułka zwyczajna to ptak z rodziny sokołowatych, w Polsce jest pod ochroną.

Pisklak znaleziony na ulicy jest w dobrej kondycji i niedługo będzie mógł wrócić do naturalnego środowiska.

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