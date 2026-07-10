Mała pustułka leżała na środku ulicy
Do tej niecodziennej sytuacji doszło 8 lipca w Łodzi. Funkcjonariusze z I Komisariatu Policji w Łodzi przed godziną 11 przejeżdżając ulicą Uniwersytecką, zauważyli leżące na środku jezdni pisklę.
Pustułka na środku ulicy
Jak informuje podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji, młody ptak był bardzo wystraszony. - Jeden z policjantów podniósł go i razem z kolegą stworzyli maleństwu bezpieczne tymczasowe schronienie. Jednocześnie poinformowali o wszystkim dyżurnego śródmiejskiego komisariatu, po czym przetransportowali pisklę pustułki do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, gdzie pozostało pod fachową opieką - przekazuje policjantka.
Pustułka zwyczajna to ptak z rodziny sokołowatych, w Polsce jest pod ochroną.
Pisklak znaleziony na ulicy jest w dobrej kondycji i niedługo będzie mógł wrócić do naturalnego środowiska.