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Łódź

Najpierw ją zaczepił, potem strzelał. Usłyszał trzy zarzuty

Mężczyzna oddał strzały w kierunku kobiety
Łódź
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: "Spotted: Widzew"
Łódzka policja zatrzymała mężczyznę, który gonił kobietę i strzelał do niej z broni pneumatycznej na Osiedlu Dąbrowa - dowiedział się dziennikarz tvn24.pl. Napastnik oddał sześć strzałów, a dwa z nich raniły uciekającą 40-latkę. Ja ustaliliśmy, mężczyzna tego samego dnia zaatakował też inną kobietę nożem. W sumie usłyszał trzy zarzuty.

Do tej sytuacji doszło 27 czerwca na Osiedlu Dąbrowa w południowej części Łodzi. 40-letnia kobieta skończyła pracę w jednym z tamtejszych zakładów i wracała do domu. Było około godziny 15. To wtedy na ulicy Rzgowskiej spotkała mężczyznę w średnim wieku, który ją zaczepił. Śledczy opublikowali jego wizerunek i rozpoczęli poszukiwania. Jak dowiedział się dziennikarz tvn24.pl, mężczyzna został wczoraj zatrzymany i dziś 48-latek usłyszał trzy zarzuty.

- Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia nietykalności kobiety poprzez złapanie ją za pierś, a także gróźb, narażenia na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku i uszczerbek na zdrowiu za strzelanie z wiatrówki i obrażenia dłoni - przekazał prokurator Paweł Jasiak.

I dodał: - Tego samego dnia podszedł do innej kobiety i przyłożył jej nóż do brzucha, kobiecie udało się jednak uciec i powiadomić policję.

Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Grozi mu do 7 lat pozbawienia wolności. Prokurator skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

Mężczyzna oddał strzały w kierunku kobiety
Mężczyzna oddał strzały w kierunku kobiety
Źródło zdjęcia: "Spotted: Widzew"

Atak na 40-latkę w Łodzi

Więcej o zdarzeniu przed tygodniem opowiadała na antenie reporterka TVN24. - Naruszył jej nietykalność cielesną. Kobieta była zszokowana tą sytuacją i chciała przeprosin. Wtedy mężczyzna wyciągnął broń, z której zaczął do niej mierzyć i oddał w jej kierunku strzały - relacjonowała Katarzyna Pasikowska-Poczopko. 40-latka zaczęła uciekać. Zdołała też zarejestrować telefonem kilka sekund nagrania, na którym widać, jak mężczyzna za nią biegnie. O zajściu poinformowała policję.

Mężczyzna został zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KMP Łódź
Źródło: tvn24.pl
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