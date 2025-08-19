Urząd wystawił na sprzedaż samochody. Nie brakuje uznanych marek

Na parking przy ulicy Pilskiej w Łodzi trafiają pojazdu z łódzkich ulic z kilku powodów. Przede wszystkim chodzi o samochody, które uznane zostały za wraki. Ale nie tylko.
- Ponadto na ulicę Pilską trafiają samochody, które zostały odholowane za złe parkowanie lub uczestniczyły w wypadku. Następnie auta czekają na zgłoszenie się właściciela przez pół roku, a jeżeli ten nie odbierze swojego samochodu, wtedy auto przechodzi na własność miasta. Miasto może wówczas tje sprzedać, zamiast je utylizować - wyjaśnia Wiktor Stańczyk z Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi.
Obecnie miasto ma na sprzedaż 8 pojazdów w różnym stanie technicznym. Kupić można na przykład czarne Porsche Cayenne z 2005 roku, którego cena wywoławcza to zaledwie 7448 złotych. Niewiele droższy jest BMW X5 z 2007 roku. Cena wywoławcza to 12 338 złotych. Ponadto do sprzedaży trafiły Land Rover, BMW 320D E90, Opel Insignia, Ford Mondeo, Suzuki SX4 oraz przyczepa kempingowa Niewiadów.
- Każdy zainteresowany może je obejrzeć na wspomnianym parkingu przy ul. Pilskiej 2/4, a następnie przystąpić do licytacji. Aby to zrobić należy pobrać odpowiednie dokumenty ze strony Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, a następnie złożyć je w naszej kancelarii przy ul. Tuwima 36 - tłumaczy Wiktor Stańczyk.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: UM w Łodzi