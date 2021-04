Do szpitali rozwoził butle z tlenem, ktoś ukradł mu auto. "Jest szczęśliwe zakończenie"

Jeszcze w Wielkanoc Michał Dulęba rozwoził butle z tlenem do szpitali. Prace chciał kontynuować, ale jego pojazd zniknął. Zniknął też tlen niezbędny w walce z pandemią COVID-19. Auto zostało skradzione z ulicy Rydzowej w Łodzi. Dulęba kradzież zgłosił policji. O sprawie napisał też w mediach społecznościowych i zaapelował o pomoc w namierzeniu skradzionego samochodu. - To o tyle przykre, że butle gazowe były bardzo czytelnie oznaczone. Złodziej musiał wiedzieć, że we wnętrzu jest sprzęt do ratowania życia. Mimo to ukradł – podkreślał Dulęba. OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>