Ciało kobiety około godziny 1 znalazł 21 marca w windzie jeden z mieszkańców wieżowca w dzielnicy Widzew. Jak relacjonowali strażacy, nie było potrzeby ewakuacji nikogo z budynku.

Nieszczęśliwy wypadek

Śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety, której ciało odnaleziono w windzie w wieżowcu, prowadzi Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew. - Obecnie rozważane jest przez nas wykonanie sądowo-lekarskiej sekcji zwłok zmarłej. Niemniej jednak z obecnie zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. Kobieta wsiadła bowiem do windy z łatwopalną substancją, która z kolei mogła ulec samozapłonowi - poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej, prokurator Paweł Jasiak. Jedną z hipotez branych pod uwagę przez śledczych, jest zapalenie się rozpuszczalnika, który przewoziła kobieta od elektrycznego papierosa.