"Zrabowane pieniądze schowała w bieliźnie". Cztery osoby podejrzane o okradanie seniorów

Do dziesięciu lat więzienia grozi czterem osobom, które w środę zatrzymała policja. - Pod legendą wchodziły do mieszkań starszych osób a następnie, wykorzystując ich nieuwagę, okradały z oszczędności całego życia - mówi rzeczniczka łódzkiej komendy policji.

Namierzeni

- Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna został okradziony z 20 tysięcy złotych. Szybko zorientował się, że doszło do kradzieży. Pomiędzy nim, a sprawcami doszło do szarpaniny - mówi Joanna Kącka.

Pieniądze w bieliźnie i kamuflaż

W samochodzie były też różne ubrania, które - w ocenie policji - służyły do szybkiej zmiany wizerunku i kamuflażu. Dodatkowo 31-latka okazała się osobą poszukiwaną do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa.

Do 10 lat więzienia

Podkreśla, że sprawa jest rozwojowa. Jest to niewykluczone, bo członkowie grupy mogą być połączeni z innymi, podobnymi kradzieżami w Łodzi. - Po przesłuchaniach prokurator podejmie decyzje, co do środków zapobiegawczych, w tym co do ewentualnych wniosków o tymczasowe aresztowanie - kończy Kopania.