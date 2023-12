COVID-19, grypa i inne wirusy. Sezon na zachorowania w pełni

- To wszystko jest monitorowane na bieżąco. Każdego dnia szkoły przesyłają informację do wydziału edukacji o tym, jaka jest frekwencja, czy są problemy z tym, żeby ktoś mógł poprowadzić lekcje - relacjonował na antenie TVN24 Piotr Borowski.

- Zakażeń jest naprawdę dużo i widać to przede wszystkim w poradniach. Jeżeli ktoś choruje na astmę albo chorobę palaczy POChP, to w momencie gdy przechodzi infekcję wirusową, jaką jest covid, to często dochodzi do zaostrzenia tej choroby i pacjenci tłumnie przychodzą do poradni - powiedział doktor Tomasz Karauda z oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi.