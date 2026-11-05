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Łódź

Administrator hostelu raniony nożem. Dwie osoby zatrzymane

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Nożownik (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Policjanci z Łodzi zatrzymali pijanego 47-latka, który zaatakował nożem administratora hostelu pracowniczego. Oprócz napastnika zatrzymana została też jego partnerka, która była poszukiwana do odbycia kary więzienia.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

O ataku nożem na terenie hostelu pracowniczego w Łodzi informacje otrzymaliśmy na Kontakt24. Potwierdziła je oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji.

- 4 listopada, po godzinie 19, łódzcy policjanci zostali wezwani na ulicę Pomorską, gdzie miało dojść do uszkodzenia ciała mężczyzny. Na miejscu obecna była partnerka pokrzywdzonego, która oświadczyła, że 58-latek, administrator hostelu pracowniczego, odwiedził wynajmujących. Doszło do wymiany zdań między mężczyznami. W pewnym momencie 47-latek chwycił za nóż kuchenny i ranił nim pokrzywdzonego. Na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował mężczyznę do szpitala. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia - informuje podkomisarz Kamila Sowińska.

Zatrzymani 47-latek i jego partnerka

47-latek został zatrzymany na pobliskim przystanku autobusowym.

- Badanie wykazało, że był pijany, miał dwa promile alkoholu. Zatrzymana została również jego partnerka, gdyż była poszukiwana na podstawie wydanego zarządzenia przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi celem odbycia kary pozbawienia wolności - dodaje policjantka. Czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z szóstego komisariatu policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew.

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl
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Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaWymiar sprawiedliwościnóżProkuratura
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