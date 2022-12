Łódź. Archeolodzy i eksploratorzy znaleźli kilkaset monet. "Skarb łódzkiego getta"

czytaj dalej

Mężczyzna zatrzymany w sprawie napaści na byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego usłyszał zarzut. Jest podejrzany o popełnienie czynu chuligańskiego, za co może grozić do pięciu lat więzienia. Prokuratura wnioskowała do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.