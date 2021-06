Jeden dzień, dwa napady na salony jubilerskie, na nagraniach ten sam mężczyzna

31-letni mężczyzna z Łodzi został zatrzymany dzień po tym, jak w ciągu kilku godzin doszło do dwóch napadów na salony jubilerskie. Za pierwszym razem napastnik straszył gazem, za drugim miał już przy sobie coś, co przypominało pistolet. - Wytypowany mężczyzna odpowiada też za inną kradzież, sprzed kilku miesięcy - przekazuje policja.

W środę, 9 czerwca do salonu jubilerskiego przy ulicy Rzgowskiej w Łodzi wszedł mężczyzna, który za pomocą gazu łzawiącego chciał obezwładnić sprzedawcę i ukraść złotą biżuterię ze sklepu. Wszystko to działo się około 14:30. Katarzyna Zdanowska z łódzkiej policji przekazuje, że ostatecznie do kradzieży nie doszło, bo sprzedawca nie zamierzał łatwo poddać się woli przestępcy.