Takim autem 18-latek wyjechał na drogę. Skończyło się wysokim mandatem

Policjanci dostali zgłoszenie, że na jednej z dróg powiatu łaskiego porusza się "auto, które przypomina wrak".
Aspirant sztabowa Anna Piechota, oficer prasowa policji w Łasku przekazała, że policjanci skontrolowali 18-letniego kierowcę, który miał prawo jazdy od czterech miesięcy.
- Szkolił swoją technikę jazdy na polu. Postanowił tez jednak wyjechać na drogę publiczną, gdzie urwało się jedno z kół "terenowego" seata i nastąpił wyciek płynów eksploatacyjnych. Pojazd posiadał liczne przeróbki konstrukcyjne z ostrymi krawędziami, elementy blacharskie miały liczne wgniecenia i ślady korozji, karoseria posiadała ubytki, a opony auta były zużyte- wymieniła rzeczniczka.
Mężczyzna otrzymał mandat karny w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz punkty karne. Dodatkowo funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny samochodu.
