Łódź

Takim autem 18-latek wyjechał na drogę. Skończyło się wysokim mandatem

Łask. Jechał wrakiem
Łask (woj. łódzkie)
Źródło: Google Maps
18-latek prawo jazdy ma od czterech miesięcy. Doskonalił swoje umiejętności na polu, ale postanowił też przerobionym autem wyjechać na drogę. Skończyło się mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz punktami karnymi za jazdę samochodem "przypominającym wrak".

Policjanci dostali zgłoszenie, że na jednej z dróg powiatu łaskiego porusza się "auto, które przypomina wrak".

Aspirant sztabowa Anna Piechota, oficer prasowa policji w Łasku przekazała, że policjanci skontrolowali 18-letniego kierowcę, który miał prawo jazdy od czterech miesięcy.

Łask. Jechał wrakiem
Łask. Jechał wrakiem
Źródło: KPP Łask

- Szkolił swoją technikę jazdy na polu. Postanowił tez jednak wyjechać na drogę publiczną, gdzie urwało się jedno z kół "terenowego" seata i nastąpił wyciek płynów eksploatacyjnych. Pojazd posiadał liczne przeróbki konstrukcyjne z ostrymi krawędziami, elementy blacharskie miały liczne wgniecenia i ślady korozji, karoseria posiadała ubytki, a opony auta były zużyte- wymieniła rzeczniczka.

Mężczyzna otrzymał mandat karny w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz punkty karne. Dodatkowo funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny samochodu.

Do zdarzenia doszło na drodze powiatu łaskiego
Do zdarzenia doszło na drodze powiatu łaskiego
Źródło: KPP Łask
18-latek posiadał prawo jazdy od czterech miesięcy
18-latek posiadał prawo jazdy od czterech miesięcy
Źródło: KPP Łask
Autorka/Autor: MR/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Łask

Łódzkie
