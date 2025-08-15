Takim autem 18-latek wyjechał na drogę. Skończyło się wysokim mandatem

Łask (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Policjanci dostali zgłoszenie, że na jednej z dróg powiatu łaskiego porusza się "auto, które przypomina wrak".

Aspirant sztabowa Anna Piechota, oficer prasowa policji w Łasku przekazała, że policjanci skontrolowali 18-letniego kierowcę, który miał prawo jazdy od czterech miesięcy.

Łask. Jechał wrakiem Źródło: KPP Łask

- Szkolił swoją technikę jazdy na polu. Postanowił tez jednak wyjechać na drogę publiczną, gdzie urwało się jedno z kół "terenowego" seata i nastąpił wyciek płynów eksploatacyjnych. Pojazd posiadał liczne przeróbki konstrukcyjne z ostrymi krawędziami, elementy blacharskie miały liczne wgniecenia i ślady korozji, karoseria posiadała ubytki, a opony auta były zużyte- wymieniła rzeczniczka.

Mężczyzna otrzymał mandat karny w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz punkty karne. Dodatkowo funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny samochodu.

Do zdarzenia doszło na drodze powiatu łaskiego Źródło: KPP Łask

18-latek posiadał prawo jazdy od czterech miesięcy Źródło: KPP Łask