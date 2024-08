Przesiadł się na tylną kanapę, samochód jechał sam

Jak relacjonuje młodszy asprant Daria Olczyk z policji w Kutnie, funkcjonariusze natychmiast wydali kierowcy sygnał do zatrzymania się. - Ku zdziwieniu mundurowych kierujący w czasie jazdy przesiadł się z miejsca kierowcy na tylną kanapę samochodu, nie zatrzymując go. Policjanci niezwłocznie wydali polecenie pasażerowi, żeby zaciągnął hamulec postojowy, co natychmiast uczynił i samochód zatrzymał się po przejechaniu 150 metrów - opisuje policjantka. - Okazało się, że 34-letni kierujący hyundaiem posiadał czynny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz miał wydaną decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami na kategorię B. Mężczyzna swoją skrajną lekkomyślnością niewątpliwie stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, a także dla pasażera siedzącego obok - dodaje policjantka. Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem.