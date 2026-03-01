Kobieta pobita w centrum Kutna

Kobieta została pobita w centrum miasta, w pobliżu kościoła świętego Wawrzyńca przy ulicy Wyszyńskiego. Jak przekazała aspirant Daria Olczyk, oficer prasowa kutnowskiej policji, zgłoszenie wpłynęło około godziny czwartej nad ranem.
Policjantka poinformowała, że poszkodowana sama wezwała pomoc. Jest pełnoletnia. Jak podają lokalne media, kobieta ma złamane nos i rękę oraz wiele stłuczeń.
Policja szuka sprawcy pobicia, zabezpieczono monitoring i ślady na miejscu.
Autorka/Autor: Anna Winiarska/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google