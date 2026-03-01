Kobieta pobita w centrum Kutna

Kutno (woj. łódzkie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kobieta została pobita w centrum miasta, w pobliżu kościoła świętego Wawrzyńca przy ulicy Wyszyńskiego. Jak przekazała aspirant Daria Olczyk, oficer prasowa kutnowskiej policji, zgłoszenie wpłynęło około godziny czwartej nad ranem.

Policjantka poinformowała, że poszkodowana sama wezwała pomoc. Jest pełnoletnia. Jak podają lokalne media, kobieta ma złamane nos i rękę oraz wiele stłuczeń.

Policja szuka sprawcy pobicia, zabezpieczono monitoring i ślady na miejscu.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Lożę prasową" w TVN24 i TVN24+