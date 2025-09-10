Groził śmiercią, miał przy sobie nóż

Do zdarzenia doszło w niedzielę (7 września) wieczorem na ulicy Parkowej w Krośniewicach. Policjanci dostali informację o agresywnym mężczyźnie, który ma przy sobie nóż.
Groził nożem 20-latkowi
Jak przekazała aspirant Daria Olczyk z policji w Kutnie, podejrzanym jest 34-letni obywatel Gruzji. - W niedzielę w Krośniewicach został zatrzymany 34-latek, który kierował groźby pozbawienia życia przy użyciu noża wobec 20-letniego mieszkańca powiatu kutnowskiego, był nietrzeźwy - poinformowała policjantka. Dodała, że napastnik po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty gróźb z użyciem niebezpiecznego narzędzia. - Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakaz zbliżania się do 20-latka - podsumowała Olczyk.
34-latkowi grozi od trzech do pięciu lat pozbawienia wolności.
