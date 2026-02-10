Wybuch w lokalu gastronomicznym. Pracownicę wyniósł jeden z klientów

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 17 w miejscowości Korytnica (powiat piotrkowski). Jak przekazał nam dyżurny stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, w lokalu doszło do wybuchu nagromadzonego gazu, w wyniku czego cały punkt został objęty pożarem.
Jedna osoba poszkodowana
Dyżurny dodał, że jedna osoba została poszkodowana - to pracownica lokalu. Kobietę wyniósł klient.
Poszkodowana jest pod opieką ratowników medycznych. Jest w stanie dobrym, doznała poparzeń dłoni.
Pożar został zlokalizowany i ugaszony.
Opracowała Marta Korejwo-Danowska /tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: ePiotrków.pl