Wybuch w lokalu gastronomicznym. Pracownicę wyniósł jeden z klientów

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 17 w miejscowości Korytnica (powiat piotrkowski). Jak przekazał nam dyżurny stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, w lokalu doszło do wybuchu nagromadzonego gazu, w wyniku czego cały punkt został objęty pożarem.

Jedna osoba poszkodowana

Dyżurny dodał, że jedna osoba została poszkodowana - to pracownica lokalu. Kobietę wyniósł klient.

Poszkodowana jest pod opieką ratowników medycznych. Jest w stanie dobrym, doznała poparzeń dłoni.

Pożar został zlokalizowany i ugaszony.

