Msza była online, pomoc jest całkiem "w realu". Wierni dali już milion na respiratory dla szpitali

Jest "pożar", więc pomagają "przy kopaniu studni"

Odpowiedź kurii była bardzo szybka - diecezja przekazała z pieniędzy kościelnych środki na zakup dwóch respiratorów. A metropolita łódzki zaapelował do wiernych, żeby pomogli w dramatycznej sytuacji i przekazywali pieniądze na konto Okręgowej Izby Lekarskiej. Apel wygłosił w środę, 25 marca. - Do teraz otrzymaliśmy już ponad milion złotych. Jesteśmy pod gigantycznym wrażeniem - mówi prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. Dodaje, że wszystkie środki przekazane przez wiernych będą drobiazgowo rozliczone. - Oczywiście, będziemy kupować przede wszystkim respiratory, bo są one kluczowe przy ratowaniu życia chorych na COVID-19. To nie jest jednak sprzęt, który zalega na półkach sklepowych, trzeba go zamówić - tłumaczy dr Paweł Czekalski. Przekazane darowizny - które ciągle napływają - mają być też wykorzystane do kupowania sprzętu do monitorowania oddechu, automatycznych strzykawek oraz niezbędnego dla służb medycznych sprzętu ochronnego. - Musimy jakoś sobie radzić, bo chociaż rząd podejmuje jakieś działania, to przypominają one kopanie studni w momencie, kiedy jest pożar - kończy dr Czekalski.