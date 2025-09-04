Martwy dzik przy śmietniku. Policja sprawdza

Do makabrycznego odkrycia doszło w czwartek rano w Konstantynowie Łódzkim. Mieszkańcy znaleźli leżącego obok śmietnikowej pergoli przy ulicy Słowackiego martwego dzika i powiadomili służby. Jak informuje w mediach społecznościowych portal Konstantynów.info, dzik miał poderżnięte gardło i wycięte wnętrzności, na ciele zwierzęcia widoczne były też ślady sznurów na nogach.
W poście opublikowano zdjęcie, które wykonał jeden z mieszkańców.
Policja sprawdza
Sprawą zajmują się policjanci. - Dostaliśmy zgłoszenie od strażników miejskich, że przy śmietniku zostało odnalezione truchło dzika. Zwierzę miało obrażenia wskazujące na udział osób trzecich przy jego śmierci, dlatego na miejscu wykonujemy niezbędne czynności. Pojechała tam grupa dochodzeniowo-śledcza. Będziemy wyjaśniać, w jakich okolicznościach to zwierzę się tam znalazło i kto jest odpowiedzialny za jego śmierć - przekazała w rozmowie z tvn24.pl podkomisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
Funkcjonariusze prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury. Ciało dzika będzie poddane sekcji.
Autorka/Autor: pk/tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Konstantynów.info