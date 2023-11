W wypadku na autostradzie zginęła matka i jej dzieci. Zapadł wyrok

Według ustaleń biegłych jazda kierowcy nie była brawurowa, był on trzeźwy. Fiatem - zgodnie z przepisami - mogło jechać pięć osób, a było ich siedem. Sąd uznał jednak, że nie umniejsza to winy kierowcy ciężarówki.

Zginęła matka i dwójka jej dzieci

Do wypadku doszło w nocy z 7 na 8 marca 2022 - kilka dni po wybuchu wojny w Ukrainie - na autostradzie A2, pomiędzy węzłami Łowicz i Łódź Północ w miejscowości Kalenice. W tył samochodu osobowego, którym podróżowało siedem osób, uderzyła ciężarówka. - Na skutek zdarzenia śmierć na miejscu poniosły trzy osoby podróżujące fiatem. To obywatele Ukrainy: 29-letnia kobieta oraz dwoje dzieci w wieku sześciu miesięcy i dwóch lat. Śmigłowcem do szpitala w Zgierzu przetransportowano 40-letniego mężczyznę. Pozostała dwójka dzieci w wieku czterech i sześciu lat trafiły do szpitala - informowała po zdarzeniu komisarz Urszula Szymczak z policji w Łowiczu. Samochodem ciężarowym kierował 52-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Kierowca fiata, 36-letni obywatel Ukrainy, również został przetransportowany do szpitala.