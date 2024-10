Zaatakował swoją matkę i sześcioletnią córkę. Zarzuty i areszt

Dożywocie grozi 29-latkowi z Inowłodza, który w nocy z piątku na sobotę zaatakował ostrym narzędziem sześcioletnią córkę oraz swoją matkę. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa dziecka oraz 55-letniej kobiety. Sąd aresztował go na trzy miesiące.

Prokuratura na tym etapie nie przekazuje, czy mężczyzna przyznał się do winy oraz czy składał wyjaśnienia. Dorota Mrówczyńska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim poinformowała, że 29-latek usłyszał zarzuty w niedzielę. - Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa matki i córki. Prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego ze środków zapobiegawczych, czyli tymczasowego aresztowania na trzy miesiące - przekazuje rzeczniczka prokuratury.

Sąd przychylił się do wniosku o areszt. 29-latkowi grozi dożywocie.

Dziecko w ciężkim stanie

Pierwsze informacje o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Sierż. sztab. Natalia Cieślak, zastępująca oficera prasowego policji w Tomaszowie Mazowieckim potwierdziła, że w nocy z piątku na sobotę policjanci zostali zawiadomieni o awanturze domowej. - Około godziny 2 w nocy agresywny 29-latek ranił ostrym narzędziem swoją sześcioletnią córkę oraz swoją 55-letnią matkę. Dziewczynka trafiła do szpitala w Łodzi w stanie ciężkim. Natomiast 55-letnia kobieta z obrażeniami niezagrażającymi życiu została przetransportowana do szpitala do Opoczna - przekazała wtedy policjantka.