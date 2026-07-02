Łódzkie
Zderzenie dwóch busów. Osiem osób rannych
Do zdarzenia doszło rano na skrzyżowaniu w miejscowości Gołyń koło Rawy Mazowieckiej. Służby otrzymały informację o zderzeniu dwóch busów.
Osiem osób poszkodowanych
- Doszło do zderzenia dwóch busów - Fiata Ducato oraz Renault Trafic. Pojazdami podróżowało łącznie 11 osób w wieku od 17 do 43 lat. W wyniku tego zdarzenia osiem osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę. Kierujący byli trzeźwi, posiadali również wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami - przekazała st. asp. Agata Krawczyk z policji w Rawie Mazowieckiej.
Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl