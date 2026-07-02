Łódzkie Zderzenie dwóch busów. Osiem osób rannych Piotr Krysztofiak |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KP PSP w Rawie Mazowieckiej

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Do zdarzenia doszło rano na skrzyżowaniu w miejscowości Gołyń koło Rawy Mazowieckiej. Służby otrzymały informację o zderzeniu dwóch busów.

Osiem osób poszkodowanych

- Doszło do zderzenia dwóch busów - Fiata Ducato oraz Renault Trafic. Pojazdami podróżowało łącznie 11 osób w wieku od 17 do 43 lat. W wyniku tego zdarzenia osiem osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę. Kierujący byli trzeźwi, posiadali również wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami - przekazała st. asp. Agata Krawczyk z policji w Rawie Mazowieckiej.

Zderzenie dwóch busów pod Rawą Mazowiecką Źródło zdjęcia: KP PSP w Rawie Mazowieckiej

Zderzenie dwóch busów pod Rawą Mazowiecką Źródło zdjęcia: KPP w Rawie Mazowieckiej

Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.