Zadawał ciosy nożem i uderzał młotkiem po całym ciele

Jak przekazuje st. asp. Piotr Siemicki z policji w Wieruszowie, funkcjonariusze udzielili pomocy rannemu mężczyźnie i przekazali go Zespołowi Ratownictwa Medycznego. - Policjanci szybko ustalili sprawcę. Okazało się, że jest nim 37-letni sąsiad, który wszedł do pokoju poszkodowanego i bez powodu, trzymając w ręku nóż, zaczął zadawać ciosy mężczyźnie, a następnie uderzał go młotkiem po całym ciele. 59-latek doznał licznych złamań i ran zagrażających jego życiu i zdrowiu. Agresor został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Badanie alkomatem wykazało, że w chwili zdarzenia miał w organizmie prawie promil alkoholu. Podczas przeszukania policjanci w jego mieszkaniu znaleźli niewielką ilość zielonego suszu. Po wstępnym badaniu okazało się, że zabezpieczona substancja to marihuana - informuje oficer prasowy wieruszowskiej policji.