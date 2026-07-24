Zwłoki mężczyzny z raną kłutą w domu
Do zdarzenia doszło 18 lipca, policjanci z Radomska pojechali wieczorem do jednego z domów w gminie Gidle, gdzie miał znajdować się mężczyzna nie dający oznak życia.
Leżał z raną kłutą klatki piersiowej
Jak informuje aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji, funkcjonariusze znaleźli leżące zwłoki 63-letniego mężczyzny z raną kłutą w okolicy klatki piersiowej.
- Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon 63-latka. W budynku przebywał również 67-letni mężczyzna, który był nietrzeźwy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu zabójstwa - przekazuje policjant.
Sąd Rejonowy w Radomsku aresztował 67-latka na trzy miesiące. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl