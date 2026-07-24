Łódź Zwłoki mężczyzny z raną kłutą w domu Oprac. Piotr Krysztofiak |

67-latek usłyszał zarzut zabójstwa Źródło wideo: KPP w Radomsku Źródło zdj. gł.: KPP w Radomsku

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Do zdarzenia doszło 18 lipca, policjanci z Radomska pojechali wieczorem do jednego z domów w gminie Gidle, gdzie miał znajdować się mężczyzna nie dający oznak życia.

Leżał z raną kłutą klatki piersiowej

Jak informuje aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji, funkcjonariusze znaleźli leżące zwłoki 63-letniego mężczyzny z raną kłutą w okolicy klatki piersiowej.

- Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon 63-latka. W budynku przebywał również 67-letni mężczyzna, który był nietrzeźwy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu zabójstwa - przekazuje policjant.

Mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa Źródło zdjęcia: KPP w Radomsku

Sąd Rejonowy w Radomsku aresztował 67-latka na trzy miesiące. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.