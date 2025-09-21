Auto wypadło z drogi i dachowało. Pasażerki w szpitalu

Do wypadku doszło w niedzielę, o godzinie 3.32. - Dostaliśmy zgłoszenie, że samochód dachował w miejscowości Dziadkowice w gminie Szadek. Na miejscu okazało się, że trzy osoby podróżowało tym pojazdem, opuściły same ten pojazd przed przybyciem strażaków - przekazał st. kpt. mgr inż. Łukasz Aleksandrowicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.
Na miejscu pracowały policja, straż pożarna oraz ratownicy medyczni.
Groźny wypadek w środku nocy
- Kierujący pojazdem marki BMW nie zachował ostrożności, wypadł z drogi, po czym auto dachowało. Dwie pasażerki z obrażeniami nie zagrażającymi życiu zostały przewiezione do szpitala - informuje kom. Edyta Machnik z łódzkiej policji.
Jak ustaliła policja, kierujący samochodem był trzeźwy. Działania służb trwały kilka godzin.
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Zduńskiej Woli