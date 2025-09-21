Logo strona główna
Łódź

Auto wypadło z drogi i dachowało. Pasażerki w szpitalu

Auto dachowało w Dziadkowicach
Do zdarzenia doszło w powiecie zduńskowolskim
Źródło: Google Earth
W nocy z soboty na niedzielę samochód osobowy wypadł z drogi i dachował w miejscowości Dziadkowice (woj. łódzkie). Autem podróżowały trzy osoby - kierowca i dwie pasażerki. Kobiety trafiły do szpitala.

Do wypadku doszło w niedzielę, o godzinie 3.32. - Dostaliśmy zgłoszenie, że samochód dachował w miejscowości Dziadkowice w gminie Szadek. Na miejscu okazało się, że trzy osoby podróżowało tym pojazdem, opuściły same ten pojazd przed przybyciem strażaków - przekazał st. kpt. mgr inż. Łukasz Aleksandrowicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Na miejscu pracowały policja, straż pożarna oraz ratownicy medyczni.

Auto dachowało w Dziadkowicach
Auto dachowało w Dziadkowicach
Źródło: KP PSP w Zduńskiej Woli

Groźny wypadek w środku nocy

- Kierujący pojazdem marki BMW nie zachował ostrożności, wypadł z drogi, po czym auto dachowało. Dwie pasażerki z obrażeniami nie zagrażającymi życiu zostały przewiezione do szpitala - informuje kom. Edyta Machnik z łódzkiej policji.

Jak ustaliła policja, kierujący samochodem był trzeźwy. Działania służb trwały kilka godzin.

Auto dachowało, pasażerki w szpitalu
Auto dachowało, pasażerki w szpitalu
Źródło: KP PSP w Zduńskiej Woli
Najnowsze

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Zduńskiej Woli

województwo łódzkie
