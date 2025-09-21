Auto wypadło z drogi i dachowało. Pasażerki w szpitalu

Do zdarzenia doszło w powiecie zduńskowolskim Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w niedzielę, o godzinie 3.32. - Dostaliśmy zgłoszenie, że samochód dachował w miejscowości Dziadkowice w gminie Szadek. Na miejscu okazało się, że trzy osoby podróżowało tym pojazdem, opuściły same ten pojazd przed przybyciem strażaków - przekazał st. kpt. mgr inż. Łukasz Aleksandrowicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Na miejscu pracowały policja, straż pożarna oraz ratownicy medyczni.

Auto dachowało w Dziadkowicach Źródło: KP PSP w Zduńskiej Woli

Groźny wypadek w środku nocy

- Kierujący pojazdem marki BMW nie zachował ostrożności, wypadł z drogi, po czym auto dachowało. Dwie pasażerki z obrażeniami nie zagrażającymi życiu zostały przewiezione do szpitala - informuje kom. Edyta Machnik z łódzkiej policji.

Jak ustaliła policja, kierujący samochodem był trzeźwy. Działania służb trwały kilka godzin.

Auto dachowało, pasażerki w szpitalu Źródło: KP PSP w Zduńskiej Woli