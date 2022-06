Uderzył w drzewa, auto rozpadło się na kilka części. Kierowca zginął na miejscu

Do zdarzenia doszło w środę na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Szkolnej w Bratoszewicach. - Kierujący oplem, jadąc w kierunku Głowna, pojechał na skrzyżowaniu na wprost, a następnie na ulicy Szkolnej z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewą stronę drogi i uderzył w drzewa - relacjonuje Robert Borowski z policji w Zgierzu. I dodaje, że mężczyzna zginął na miejscu.

Straż pożarna: samochód rozerwany jak konserwa

Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej. - To, co zobaczyli strażacy na miejscu, to przede wszystkim bardzo zniszczony samochód, rozerwany jak konserwa. Osoba poszkodowana znajdowała się około 30 metrów od pojazdu - mówi Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy wojewódzkiej straży pożarnej w Łodzi.