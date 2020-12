Luksusowe auto utonęło w stawie. Policja: kierowca jechał za szybko

W niedzielę wieczorem strażacy z Koluszek w województwie łódzkim zostali poproszeni o wsparcie przez pracowników firm zajmujących się pomocą drogową. - Ze zgłoszenia wynikało, że próbują wydobyć samochód, który wpadł do stawu. Pojazd jednak znajduje się zbyt daleko - informuje kapitan Hubert Sękowski z Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Na miejscu strażacy ustalili, że w wodzie jest luksusowy samochód sportowy. Znajdował się około dziesięciu metrów od brzegu. Ponieważ istniało ryzyko, że dojdzie do skażenia, trzeba było jak najszybciej go wydobyć.

- Na miejsce zostali wezwani płetwonurkowie, którzy pod wodą zaczepili liny do pojazdu - dodaje kpt. Sękowski.

Za szybko

- Okazało się, że auto prowadził 48-letni właściciel. Do zdarzenia doszło, bo nie dostosował on prędkości do warunków - mówi starszy sierżant Aneta Kotynia z koluszkowskiej policji.