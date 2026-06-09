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Powiat kutnowski

Pociąg najechał na metalowy element i stanął. Ewakuowano 36 pasażerów

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Potrącenie pieszego przez pociąg w Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Tajemnicze przedmioty na torach. "Nie stanowiły żadnego niebezpieczeństwa"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
36 pasażerów ewakuowano z pociągu relacji Warszawa Wschodnia - Płock, który najechał na metalowy element leżący na torach w okolicach Bedlna pod Kutnem (Łódzkie). Skład nie wykoleił się i nikomu nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło przed południem w okolicach Bedlna w powiecie Kutnowskim. Jak informują służby w składzie na trasie między Żychlinem a Jackowicami utknęło 36 pasażerów.

"Metalowy element leżący na torach"

Brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi potwierdził, że w ewakuacji pasażerów pomagali strażacy. - Z pociągu relacji Warszawa Wschodnia - Płock, który najechał na metalowy element leżący na torach, ewakuowano 36 pasażerów. Doszło do uszkodzenia węża odpowiedzialnego za hamulce i pociąg się zatrzymał - przekazał strażak. Skład nie wykoleił się i nie doszło do zagrożenia dla pasażerów. Na miejscu pracują policjanci.

Ewakuacja pasażerów pociągu pod Kutnem
Ewakuacja pasażerów pociągu pod Kutnem
Źródło zdjęcia: KP PSP w Kutnie
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KutnoPowiat kutnowskiŁódzkiewojewództwo łódzkiepociągiPolicjaStraż pożarna
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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