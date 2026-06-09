Powiat kutnowski Pociąg najechał na metalowy element i stanął. Ewakuowano 36 pasażerów Piotr Krysztofiak |

Tajemnicze przedmioty na torach. "Nie stanowiły żadnego niebezpieczeństwa" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło przed południem w okolicach Bedlna w powiecie Kutnowskim. Jak informują służby w składzie na trasie między Żychlinem a Jackowicami utknęło 36 pasażerów.

"Metalowy element leżący na torach"

Brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi potwierdził, że w ewakuacji pasażerów pomagali strażacy. - Z pociągu relacji Warszawa Wschodnia - Płock, który najechał na metalowy element leżący na torach, ewakuowano 36 pasażerów. Doszło do uszkodzenia węża odpowiedzialnego za hamulce i pociąg się zatrzymał - przekazał strażak. Skład nie wykoleił się i nie doszło do zagrożenia dla pasażerów. Na miejscu pracują policjanci.

Ewakuacja pasażerów pociągu pod Kutnem Źródło zdjęcia: KP PSP w Kutnie