Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Pożar naczepy na autostradzie A2. Wiozła papier

|
Pożar naczepy na autostradzie A2
Pożar naczepy ciężarówki na autostradzie A2
Źródło: KP PSP Zgierz
Wczesnym rankiem na autostradzie A2 w okolicach Zgierza zapaliła się naczepa ciężarówki. W środku był papier. Na trasie w kierunku Poznania występują poważne utrudnienia.

Do pożaru naczepy ciężarówki doszło w czwartek około godziny 4.40 rano na autostradzie A2 na wysokości Kowalewic w województwie łódzkim.

Pożar naczepy na autostradzie A2
Pożar naczepy na autostradzie A2
Źródło: KP PSP Zgierz

Utrudnienia na autostradzie A2

- Nie ma osób poszkodowanych. Naczepa przewoziła role papieru. Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej. Działania już się kończą, trwa dogaszanie - powiedział tvn24.pl około godziny 8 sekc. Dominik Wilk, rzecznik prasowy zgierskiej straży pożarnej. Przyczyny zdarzenia nie są na razie znane.

Polska
WARSZAWA

W związku z pożarem zablokowana została jezdnia w stronę Poznania od węzła Emilia. Około godziny 9.30 policja poinformowała nas, że na tym odcinku ruch odbywa się aktualnie jednym pasem, jednak wkrótce przejazd znów będzie zablokowany.

- Czekamy na biegłego z zakresu pożarnictwa oraz na transport do przeładowania ładunku ze spalonej naczepy - powiedział nam sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz, oficer prasowy zgierskiej policji. Jezdnia ma zostać ponownie zablokowana w okolicach godziny 10.30.

Pożar naczepy na autostradzie A2
Pożar naczepy na autostradzie A2
Źródło: KP PSP Zgierz
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Zgierz 

Udostępnij:
Tagi:
Autostrada A2ŁódzkieZgierzpożarPożaryStraż pożarna
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

