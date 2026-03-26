Pożar naczepy na autostradzie A2. Wiozła papier

Pożar naczepy ciężarówki na autostradzie A2 Źródło: KP PSP Zgierz

Do pożaru naczepy ciężarówki doszło w czwartek około godziny 4.40 rano na autostradzie A2 na wysokości Kowalewic w województwie łódzkim.

Pożar naczepy na autostradzie A2 Źródło: KP PSP Zgierz

Utrudnienia na autostradzie A2

- Nie ma osób poszkodowanych. Naczepa przewoziła role papieru. Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej. Działania już się kończą, trwa dogaszanie - powiedział tvn24.pl około godziny 8 sekc. Dominik Wilk, rzecznik prasowy zgierskiej straży pożarnej. Przyczyny zdarzenia nie są na razie znane.

W związku z pożarem zablokowana została jezdnia w stronę Poznania od węzła Emilia. Około godziny 9.30 policja poinformowała nas, że na tym odcinku ruch odbywa się aktualnie jednym pasem, jednak wkrótce przejazd znów będzie zablokowany.

- Czekamy na biegłego z zakresu pożarnictwa oraz na transport do przeładowania ładunku ze spalonej naczepy - powiedział nam sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz, oficer prasowy zgierskiej policji. Jezdnia ma zostać ponownie zablokowana w okolicach godziny 10.30.

Pożar naczepy na autostradzie A2 Źródło: KP PSP Zgierz

