"Zmora" na ekranie. Serial trafił do HBO Max

Robert Małecki o tym, czy jest dla niego tytułowa "Zmora" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: HBO

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Zmora" to bestsellerowa powieść kryminalna Roberta Małeckiego, wydana w 2021 roku. 2 października na platformie HBO Max zadebiutował serial pod tym samym tytułem, oparty na książce. Główną bohaterką jest dziennikarka Kama Kosowska, w której postać wciela się Magdalena Cielecka.

W rolę bezkompromisowej dziennikarki wciela się znakomita Magdalena Cielecka Źródło zdjęcia: HBO

Czym jest tytułowa zmora? Dla Roberta Małeckiego to przede wszystkim opowieść o przeszłości, przemocy rówieśniczej i relacjach, które pozostawiają ślad na całe życie.

- Dla mnie jest opowieścią o tym, co było. O trudnej przeszłości. O przemocy rówieśniczej. O tym, kim byliśmy i jacy byliśmy dla siebie - mówi pisarz.

Jak wspomina, w jego szkole podstawowej w jednym roczniku było bardzo dużo klas. Intensywne życie szkolne i podwórkowe nie zawsze oznaczało dobre relacje między rówieśnikami.

- Nie zawsze byliśmy dla siebie mili, sympatyczni, pomocni. Więc trochę o tym jest ta opowieść. O takiej zmorze, która potrafi nas gnębić i każe zastanawiać się, kim naprawdę byliśmy - tłumaczy Małecki.

Robert Małecki o tym, czy jest dla niego tytułowa "Zmora" Źródło: TVN24

Policjant, który wraca do spraw sprzed lat

W serialu ważną rolę odgrywa policjant zajmujący się nierozwiązanymi sprawami z przeszłości. Wcielający się w niego Piotr Żurawski podkreśla, że jego bohater działa inaczej niż funkcjonariusze znani z typowych kryminałów.

- Pracuje w archiwum X, więc rozwiązuje sprawy sprzed kilkudziesięciu lat. Nie jest bezpośrednio narażony na niebezpieczeństwo, ale jest precyzyjnym, chirurgicznym gościem, który musi dotrzeć do tych zmór sprzed lat, zadać trudne pytania i wydobyć prawdę na światło dzienne - opowiada aktor.

Jak dodaje, praca policjanta polega nie tylko na odtworzeniu wydarzeń, ale również na zmierzeniu się z ludźmi i ich wspomnieniami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Już milion widzów kinowej "Lalki"

Żurawski przyznaje, że granie postaci pozornie mniej dynamicznej, pracującej przede wszystkim przy biurku, może być większym wyzwaniem niż wcielanie się w bohatera uczestniczącego w pościgach czy bójkach.

- Takiego, co biega po tartakach, gra się łatwiej. Ktoś, kto siedzi za biurkiem, jest drobiazgowy, jest z pozoru mniej ciekawy, jest trudniejszy do zagrania. To wymaga większego skupienia i otwarcia się na inne środki. W moim zawodzie, jeśli coś wydaje ci się za łatwe, musisz sobie to natychmiast utrudnić. Bo inaczej będziesz się nudził i ty, i widzowie - mówi aktor.

Piotr Żurawski o swojej roli w "Zmorze" Źródło: TVN24

Bezkompromisowa dziennikarka wraca do Torunia

Jedną z głównych postaci "Zmory" jest Kama Kosowska, dziennikarka grana przez Magdalenę Cielecką. W serialu bohaterka wraca do Torunia po wydarzeniach, które zmuszają ją do pożegnania się z dotychczasową pracą i pozycją zawodową.

Robert Małecki zaznacza, że serialowa postać różni się pod pewnymi względami od bohaterki znanej z jego powieści.

- Kama Kosowska jest bezkompromisową dziennikarką, która wraca do Torunia w serialu. Chodzi o postać, która wiele osiągnęła w swoim zawodzie, ale z jakiegoś powodu musi się pożegnać z intratną pracą i pewnym szacunkiem w tym zawodzie - mówi autor.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jest nowy zwiastun serialu o Harrym Potterze

W książce punkt wyjścia jest inny. Powieściowa Kama wraca jako niespełniona dziennikarka. Małecki podkreśla jednak, że podoba mu się ekranowa interpretacja bohaterki.

- To, co Magda Cielecka zrobiła na ekranie, bardzo mi się podoba. To jest rzeczywiście bardzo mocne i intensywne - ocenia pisarz.

Będzie druga część "Zmory"

Robert Małecki na antenie TVN24 zdradził również, że historia doczekała się literackiej kontynuacji. Początkowo traktował powieść jako zamkniętą całość, ale rozmowy po realizacji serialu skłoniły go do powrotu do bohaterów.

- Pomyślałem sobie: napisałem powieść typu stand-alone, zamkniętą. To jednak, jak pada takie hasło, mówię: "potrzymajcie mi piwo" i biorę się do roboty - opowiada.

W ten sposób powstała druga część zatytułowana "Zmora. Czarna toń". Kontynuowane są w niej losy Kamy Kosowskiej i komisarza Tomasza Korcza. Tym razem czytelnicy mają poznać bliżej również samego policjanta.

Będzie druga część "Zmory" Źródło: TVN24

- Pierwsza część była poświęcona głównie Kamie, więc w drugiej szukamy zmory u komisarza - zapowiada Małecki.

Nowa historia ma przynieść kolejną sprawę kryminalną i pozwolić lepiej poznać bohatera, który dotąd pozostawał nieco w cieniu dziennikarki.