Kultura i styl

Nie żyje Andrzej Świetlik, członek grupy artystycznej Łódź Kaliska

Andrzej Świetlik miał 74 lata
Andrzej Świetlik miał 74 lata
Źródło: Leszek Szymański/PAP
W wieku 74 lat zmarł fotograf i wykładowca akademicki Andrzej Świetlik. Przeszedł do historii jako jeden z założycieli i współtwórców legendarnej grupy artystycznej Łódź Kaliska.

O śmierci fotografa poinformował w sobotę między innymi współzałożyciel grupy Łódź Kaliska Marek Janiak. "Andrzej Świetlik, mój najukochańszy przyjaciel, nie żyje. Dzięki niemu powstało bardzo wiele pięknych rzeczy. Bez niego wszystko będzie gorsze" - napisał na oficjalnym profilu grupy.

Kim był Andrzej Świetlik?

Andrzej Świetlik był cenionym fotografem portretowym, autorem wielu wystaw w Polsce i za granicą i wykładowcą akademickim.

Fotografował ludzi świata nauki, kultury, sztuki i polityki, między innymi Korę, Grzegorza Ciechowskiego, Czesława Niemena, Marka Grechutę, Stanisława Sojkę, Danny’ego DeVito, Gerarda Depardieu, Zbigniewa Religę, Ryszarda Kapuścińskiego, Jacka Kuronia i Zbigniewa Brzezińskiego.

Jego zdjęcia zdobią około 50 okładek albumów muzycznych, w tym Republiki, Obywatela G.C., Maanamu, Justyny Steczkowskiej i Edyty Geppert. W tym roku został Honorowym Obywatelem Złotowa, z którego pochodził.

Ta kolekcja to sensacja. Nieznane zdjęcia zburzonej Warszawy

Ta kolekcja to sensacja. Nieznane zdjęcia zburzonej Warszawy

Piotr Bakalarski
"Lato" wraca do Wrocławia. Zrabowany podczas wojny, odnaleziony na aukcji

"Lato" wraca do Wrocławia. Zrabowany podczas wojny, odnaleziony na aukcji

Wrocław

Zostali wyrzuceni za "złe zachowanie", założyli grupę

Andrzej Świetlik ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1979 roku razem z Markiem Janiakiem, Andrzejem Kwietniewskim, Adamem Rzepeckim oraz Andrzejem Wielogórskim założył awangardową grupę artystyczną Łódź Kaliska. Impulsem do jej powstania było usunięcie artystów z Fotograficznego Pleneru Młodych w Darłówku. Wyrzuceni "za złe zachowanie" postanowili działać wspólnie na polu sztuki, w kolejnych latach zbierając wokół siebie grono wiernych wielbicieli.

W latach 80. członkowie Łodzi Kaliskiej rozpoczęli tworzenie fotografii inscenizowanych, będących pastiszami najsłynniejszych dzieł sztuki. Jedną z najpopularniejszych jest artystyczna interpretacja "Bitwy pod Grunwaldem" Jana Matejki.

Wśród najważniejszych prac grupy można również wymienić te odwołujące się do sztuki konceptualnej "Zrób zeza", do tak zwanej "Kultury zrzuty", New Pop-u ("Gehenna dobrobytu"). Dużą rozpoznawalność przyniosły formacji również cykle "Parada wieszczów" i "Niech sczezną mężczyźni". Grupa chętnie realizowała happeningi. Ma też bogatą filmografię. O polskich artystach pisały międzynarodowe magazyny poświęcone sztuce, między innymi "Eye Magzine".

Nie żyje raper Pono. Miał 49 lat

Nie żyje raper Pono. Miał 49 lat

Zmarł "jeden z najważniejszych naukowców XX wieku"

Zmarł "jeden z najważniejszych naukowców XX wieku"

Świat
Autorka/Autor: fil/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

