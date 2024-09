Reportaże dziennikarzy TVN24 z szansą na "Złoty Samorodek"

"Matka za kratami" to reportaż Bartosza Żurawicza o dzieciach, które przebywają w grudziądzkim więzieniu od pierwszych dni życia. - To nie jest tak, że kobieta po zajściu w ciążę dostaje aureolę - mówi w filmie kapitan Elżbieta Kamińska, więzienna psycholog. Jak to możliwe, że system pozwala, żeby dzieci były w zakładzie karnym? Jak wyglądają oddziały, w których kraty łączą się z zabawkami i kolorowymi rysunkami przywieszonymi do sufitu? Jak wygląda dzieciństwo w więzieniu i dlaczego funkcjonariuszom Służby Więziennej nie wolno w tym oddziale zakładać munduru? I wreszcie, czy wychowywanie dziecka za więziennymi murami sprawia, że kobieta szybciej się resocjalizuje? Bartosz Żurawicz spędził z osadzonymi i pracownikami więzienia kilka dni i zebrał często nieoczywiste odpowiedzi.