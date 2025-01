Złote Globy 2025. "Emilia Pérez" z szansą na historyczny wynik

Złote Globy, które od ubiegłego roku są nagrodami The Golden Globes Foundation, walczą o swój dawny prestiż i miano "małych Oscarów". Niegdysiejsze nagrody Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej wyróżnia to, że łączą świat filmu i telewizji. Mimo że Złote Globy mierzyły się przez kilka lat z kryzysem, niezmiennie są ważną wskazówką, jak może wyglądać oscarowy werdykt.

82. ceremonia wręczenia "małych Oscarów" tradycyjnie też odbywa się w The Beverly Hilton w Los Angeles. Gospodynią gali po raz pierwszy jest Nikki Glaser - amerykańska aktorka, komiczka i prezenterka telewizyjna. W gronie gwiazd wręczających nagrody w poszczególnych kategoriach znaleźli się: Andrew Garfield, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose, Auliʻi Cravalho, Awkwafina, Brandi Carlile, Catherine O’Hara, Demi Moore, Dwayne Johnson , Elton John, Gal Gadot, Glenn Close, Jeff Goldblum, Jennifer Coolidge, Kaley Cuoco, Kate Hudson, Kathy Bates, Ke Huy Quan, Kerry Washington, Margaret Qualley, Melissa McCarthy, Michael Keaton, Michelle Yeoh, Salma Hayek Pinault, Sarah Paulson, Seth Rogen, Sharon Stone oraz Viola Davis.

Dzień dobry! 82. ceremonia wręczenia Złotych Globów rozpocznie się już za kilkanaście minut. To pierwsza tegoroczna ceremonia nagród filmowych i telewizyjnych, cieszących się taką popularnością.

W kategorii najlepszy aktor w serialu komediowym/musicalu - drugi rok z rzędu - wygrywa Jeremy Allen White , który gra główną rolę w "The Bear".

Złote Globy 2025. Pierwsi laureaci

Ta ostatnia - legenda amerykańskiego kina i jedna z najwybitniejszych aktorek XXI wieku - jest również tegoroczną laureatką Nagrody Cecila B. DeMille'a. Davis jest pierwszą Afroamerykanką posiadającą na swoim koncie "Triple Crown of Acting" - potrójną koronę aktorstwa - czyli Oscara , nagrodę Tony oraz nagrodę Emmy, wszystkie w kategoriach aktorskich. Jest jednocześnie najczęściej nagradzaną Afroamerykanką w historii amerykańskiego aktorstwa (jest zdobywczynią nagród za role filmowe, telewizyjne oraz teatralne).

Natomiast laureatem Nagrody Carol Burnett został wybitny aktor telewizyjny Ted Danson, któremu sławę przyniosła rola Sama Malone'a w legendarnym sitcomie "Zdrówko!". Zresztą, nie tylko sławę, ale również dwie nagrody Emmy (na 11 nominacji) oraz dwa Złote Globy (na 7 nominacji). Danson doceniany był również za role w filmie telewizyjnym "Something About Amelia", sitcomie "Jak pan może, panie doktorze?", serialu dramatycznym "Układy" czy w ostatnich latach w serialu "Dobre miejsce". Danson w poniedziałek otrzymał nominację do Złotego Globu za główną rolę w serialu komediowym "Tajny informator".