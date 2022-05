"Wymagający, prowokacyjny, niezwykle poruszający". Sześciominutowa owacja w Cannes po filmie Agnieszki Smoczyńskiej

czytaj dalej

Teksańska policja zidentyfikowała napastnika, który zabił w szkole podstawowej w miejscowości Uvalde 21 osób, a następnie sam został zastrzelony. To 18-letni Salvador Ramos. Młody mężczyzna do niedawna był uczniem liceum należącego do tego samego kompleksu szkół co podstawówka, w której zaatakował. Ostatnio pracował w restauracji typu fast food. Broń palną kupił w dniu swoich osiemnastych urodzin.