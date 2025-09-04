James Patterson rozdaje setki tysięcy dolarów. "Bo życie płata figle"

Pytanie w "Milionerach" o pisarza za 40 tysięcy złotych Źródło: "Milionerzy" TVN prod. Jake Vision 2024

James Patterson należy do czołówki najbardziej znanych i popularnych obecnie amerykańskich autorów - zaraz obok Stephena Kinga czy Johna Grishama. Prócz pisania, znany jest także z przekazywania milionów dolarów na programy edukacyjne. Wspomagał między innymi pracowników bibliotek czy księgarń. Teraz postanowił wesprzeć młodych pisarzy w ramach inicjatywy "Go Finish Your Book" (Idź skończyć książkę"), donosi stacja CBS News. Z setek zgłoszeń wybrano kilkanaście osób.

Literatura kontra życie

Na początku września James Patterson ogłosił listę 12 pisarzy, którzy otrzymają grant w wysokości 50 tysięcy dolarów (182 tys. zł) na dokończenie powieści. "Jest tak wiele niesamowitych historii, które nigdy nie zostają napisane, bo życie płata figle", stwierdził w oświadczeniu wydanym 3 września, cytowanym przez CBS News.

"Chciałem dać tym pisarzom trochę czasu, trochę przestrzeni i impuls, by powiedzieli: twój głos ma znaczenie - teraz dokończ swoją książkę". Akcja "Go Finish Your Book" (Idź skończyć książkę") została zorganizowana we współpracy z PEN America, Gildią Autorów i Warsztatem Pisarzy z Iowa, a także innymi organizacjami.

Świat potrzebuje historii

- Piszę za dużo książek - przyznaje James Patterson we wpisie w mediach społecznościowych - Ale wiem, jak trudno jest ją napisać oraz jak łatwo jest się sfrustrować i przestać pisać. Świat potrzebuje historii. Dlatego uruchomiłem kampanię grantową, aby pomóc pisarzom uzyskać czas, narzędzia i wsparcie, których potrzebują. - dodaje.

Kim jest James Patterson?

Kariera 78-letniego obecnie autora nabrała rozpędu po wydaniu powieści "W sieci pająka" w 1993 roku. Książka w 2001 roku została zekranizowana, w roli głównej wystąpił Morgan Freeman. Teraz Patterson ma na koncie około dwustu tytułów - są to głównie thrillery i kryminały. Wielokrotnie pojawiały się na liście bestsellerów "New York Timesa", dużą popularnością cieszą się również w Polsce. Czytelników przyciąga dynamiczny styl pisania, czyli krótkie rozdziały z wartką akcją.

