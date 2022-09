Chrissy Teigen wyznaje, że miała aborcję. "Stało się jasne, że dziecko nie przeżyje i ja też mogę nie przeżyć"

Amerykańska modelka Chrissy Teigen, żona znanego piosenkarza Johna Legenda wyznała, że dwa lata temu poddała się zabiegowi aborcji. Początkowo para informowała, że straciła dziecko na skutek poronienia. Po tym, jak ujawniono prawdę, w Internecie pojawiło się wiele krytycznych komentarzy pod adresem Teigen.

W 2020 roku Chrissy Teigen wraz z Johnem Legendem spodziewali się synka Jacka. Mieli już wtedy dwójkę małych dzieci, Lunę i Miles’a. Jednak we wrześniu, w 20. tygodniu ciąży, para straciła dziecko i wówczas mówiła, że przyczyną było poronienie. Niedawno modelka przyznała, że tak naprawdę poddała się aborcji.

- Dwa lata temu, gdy byłam w ciąży z Jackiem, moim trzecim dzieckiem, musiałam podjąć wiele trudnych i łamiących serce decyzji. Mniej więcej w połowie ciąży stało się jasne, że on nie przeżyje i że ja też mogę nie przeżyć bez żadnej medycznej interwencji - powiedziała. - Nazwijmy to po prostu tym, czym było. To była aborcja. Aborcja, aby uratować moje życie - przyznała.

ZOBACZ TEŻ: Sąd Najwyższy Arizony dopuścił niemal całkowity zakaz aborcji

Dodała też, że patrzy na to w ten sposób dopiero od kilku miesięcy, a w jej rozważaniach na ten temat udział miało uchylenie przez Sąd Najwyższy w USA wyroku w sprawie Roe przeciwko Wade, w praktyce prowadzące do niemal całkowitego zakazu aborcji w wielu stanach Ameryki. Od 1973 roku, gdy to orzeczenie zapadło, Amerykanki mogły usuwać ciążę przed osiągnięciem przez płód przeżywalności. Na mocy decyzji z czerwca 2022 roku o możliwości dokonywania aborcji decydują teraz poszczególne stany.

- Powiedziałam światu, że poroniłam, świat przyjął do wiadomości, że poroniłam, wszystkie nagłówki mówiły, że poroniłam. A ja stawałam się bardzo sfrustrowana, że nie powiedziałam od razu, czym to naprawdę było i czułam się głupio, że zajęło mi to ponad rok, żeby rzeczywiście przyznać, że to była aborcja - powiedziała.

Wsparcie i hejt

Modelka przyznała, że miała wspaniałą opiekę medyczną, kochających przyjaciół i rodzinę, którzy wspierali ją w tym trudnym czasie. Okazała też współczucie wszystkim kobietom, które znajdują się w podobnej sytuacji. Podziękowała za wsparcie, które otrzymała również od nieznajomych jej osób.

Jednak Teigen musi mierzyć się też z falą krytycznych komentarzy, jaka na nią spływa. “Wiedziałam, że tak się stanie, szczerze. Już widziałam, jak potraficie dać z siebie to, co najgorsze, więc jeśli to sprawia, że czujecie się lepiej, to świetnie. Ja nie czuję się przez to gorzej” - napisała na Twitterze i załączyła zrzuty ekranu z komentarzami internautów.

Para spodziewa się trzeciego dziecka

Chrissy Teigen i John Legend są małżeństwem od 2013 roku. W 2016 roku na świat przyszła ich córka Luna, a w 2018 roku syn Miles. Obecnie para znów spodziewa się dziecka. We wtorek Legend przyznał, że czas od straty synka był dla nich wyjątkowo trudny, ale tym razem pozostają “optymistycznie nastawieni”. - Spędziliśmy sporo czasu z naszymi dziećmi, więc rozwinęliśmy się jako rodzice i jesteśmy gotowi na kolejne dziecko. Wyobrażam sobie, że mamy też czwarte - stwierdził piosenkarz.

Autor:pb//az

Źródło: Hollywood Reporter, People