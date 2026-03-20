Spotkał osobiście Chucka Norrisa. Tak to wspomina

Krytyk filmowy Dawid Muszyński o Chucku Norrisie. "Umiał śmiać się z siebie"
Miał ogromną charyzmę i umiał śmiać się z siebie - mówił na antenie TVN24 krytyk filmowy Dawid Muszyński, wspominając role filmowe Chucka Norrisa. Muszyński miał okazję porozmawiać z aktorem podczas jego pobytu w Polsce. Tak zapamiętał to spotkanie.

Nie żyje legenda kina akcji i mistrz sztuk walki Chuck Norris. O jego śmierci poinformowała rodzina. Aktor zmarł w czwartek rano, dzień po tym, jak trafił do szpitala. Miał 86 lat.

Krytyk filmowy Dawid Muszyński był pytany na antenie TVN24, z czego przede wszystkim zapamięta "Strażnika Teksasu". Opowiedział, że miał okazję poznać Chucka Norrisa, gdy aktor przyjechał do Polski, by wystąpić w reklamie jednego z banków.

"Umiał śmiać się z siebie"

- Uderzyło mnie to, że był świadom, jakim "memem" się stał - komentował krytyk. Jak mówił, aktor potrafił to wykorzystać. Ulubiony dowcip Chucka Norrisa o Chucku Norrisie? To ten, że "potrafił zatrzasnąć drzwi obrotowe" - mówi Muszyński, który usłyszał to od samego aktora.

"Kiedy przechodził przez ulicę, to samochody musiały się rozglądać"
Dowiedz się więcej:

"Kiedy przechodził przez ulicę, to samochody musiały się rozglądać"

- Miał ogromną charyzmę i umiał śmiać się z siebie. Produkcje, w których grał, nie były wysokich lotów, ale były gwarancją kina akcji - przyznał. Krytyk wspominał, że w latach 80. wzięcie z wypożyczalni kasety VHS z wizerunkiem aktora z wielkim karabinem było gwarancją, że "to będzie kino akcji pełną gębą". Z czego będzie go pamiętał?

- Choćby z tego, że starł się z Bruce'em Lee w filmie i pokazał, że nie tylko Lee potrafi widowiskowo walczyć i kopnąć z półobrotu - dodał. Jak podkreślił, Norris nie potrzebował dublera, kaskadera, sam wykonywał wszystkie skomplikowane choreografie walk, a nawet je wzbogacał. - Na tym zbudował swój pomnik w popkulturze - podsumował Muszyński.

pc

