"Bitwa o gości" po polsku. Hitowy program brytyjskiej telewizji od jesieni w TVN 

"Bitwa o gości" - zasady programu

"Bitwa o gości" to polska wersja brytyjskiego formatu "Be my guest". Program od 2010 roku produkowany jest w Wielkiej Brytanii w różnych odmianach, jako "Four in a bed" i "Three in a bed". W telewizji Channel 4 pokazano już 1000 odcinków. Uczestnikami show są tam właściciele pensjonatów B&B. Goście oceniają je pod kątem pięciu kryteriów: profesjonalizm gospodarzy (życzliwość, gościnność), czystość i wyposażenie pokoju, jakość snu (rozmiary i wygoda łóżka, hałas, temperatura) i śniadania. Oceniani mają dostęp do opinii od razu po wyjściu gości i, jeśli poczują się urażeni uwagami, mogą w ramach zemsty wyjątkowo krytycznie zrecenzować ich biznes. "Be my guest" jest pokazywany w dziesięciu krajach, m.in. Holandii, Francji i Hiszpanii.