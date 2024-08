Oskar Cyms zdobył Bursztynowego Słowika za wykonanie utworu "Cały czas" na Top Of The Top Sopot Festival. Odbierając we wtorkowy wieczór statuetkę, wokalista przyznał, że jeszcze przed trzema laty występował na sopockim Monciaku. Teraz zapowiada drugi album.

Artyści rywalizujący o Bursztynowego Słowika wystąpili drugiego dnia Top Of The Top Sopot Festival. Wśród nominowanych byli: Marta Bijan, Paula Biskup, Oskar Cyms, Arek Kłusowski, Carol Markovsky, Teo Tomczuk i Zalia. Najwięcej głosów widzów otrzymał Oskar Cyms za utwór "Cały czas" i to on odebrał statuetkę z rąk prezydentki Sopotu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim.

Oskar Cyms odebrał Bursztynowego Słowika PAP/Andrzej Jackowski

Oskar Cyms z Bursztynowym Słowikiem

- Jeszcze raz dobry wieczór wszystkim... o Boże, co tu się dzisiaj wydarzyło - mówił wokalista tuż po odebraniu Złotego Słowika. - Jeszcze trzy lata temu, tutaj właśnie w Sopocie na Monciaku, grałem na ulicy i wtedy, kiedy miałem 21 lat, w życiu bym nie pomyślał, że przyjdzie mi na deskach Opery Leśnej trzymać tę statuetkę w ręku - kontynuował.

Wokalista podsumował swój ostatni sopocki występ również w mediach społecznościowych. "Będę się długo zbierał po tym wieczorze… Nie dowierzam. Jestem po prostu szczęśliwy. Wdzięczność" - napisał na Facebooku.

24-letni obecnie Oskar Cyms śpiewa od dziecka. Już jako uczeń szkoły podstawowej dołączył do chóru. Jak przyznał w rozmowie z serwisem Plejada.pl, dla muzyki porzucił karate. - Zacząłem chodzić na próby chóru, ale, niestety, w tym samym czasie odbywały się treningi karate, na które uczęszczałem. Nie byłbym w stanie tego pogodzić. Musiałem więc coś wybrać. Zdecydowałem się pójść muzyczną ścieżką i chyba dobrze zrobiłem - mówił w 2023 roku.

Oskar Cyms zapowiada kolejną płytę

Debiutancki singiel, "Tyle bym dał", Cyms nagrał w 2021 roku. Wokalista zdobył popularność już rok później, po premierze singla "Daj mi znać". W maju tego roku uzyskał on status platynowej płyty. Po nim przyszły kolejne hity, w tym "Niech mówią" czy "Na niebie". Fani wokalisty nie musieli długo czekać na debiutancki album, "Nigdy wcześniej" - ukazał się w zeszłym roku. Wykonana we wtorek w Sopocie piosenka "Cały czas" jest zapowiedzią drugiej płyty artysty.

Oskar Cyms podczas Top of the Top Sopot Festival 2024 PAP/Andrzej Jackowski

Top of the Top Sopot Festival współorganizuje telewizja TVN. Stacja należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: TVN, Plejada.pl, tvn24.pl