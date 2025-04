Tomasz Jakubiak zwraca się o pomoc. "Muszę jak najszybciej jechać na dalsze leczenie"

Tomasz Jakubiak na wiosennej ramówce TVN Źródło: TVN

Tomasz Jakubiak zwrócił się o pomoc w leczeniu nowotworu w nowym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Znany kucharz i juror "MasterChefa" wyjaśnił, że jego stan się pogorszył i musiał pojechać karetką aż do Grecji, aby kontynuować walkę z chorobą.

Kluczowe fakty Tomasz Jakubiak w ubiegłym roku wyjawił, że cierpi na rzadki nowotwór.

- Dalej nikt za bardzo nie wie, o co chodzi z tą chorobą - mówi.

W internecie trwają dwie zbiórki na pomoc w jego leczeniu.

- Cześć, moje kochane głodomory. Jak widzicie, moja choroba trochę zakręciła - przekazał Tomasz Jakubiak w nagraniu opublikowanym w środę przez polonijną sieć sklepów, z którą współpracował. - Okazało się, że muszę jak najszybciej jechać na dalsze leczenie - poinformował dodając, że będzie ono miało miejsce w Atenach. - Jakby mało było tego wszystkiego, to jeszcze okazało się, że mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką, prawie dwa i pół tysiąca kilometrów - wyjaśnił.

- Ogólnie dalej nikt za bardzo nie wie, o co chodzi z tą chorobą - kontynuował Jakubiak, wskazując, że rusza z kolejną zbiórką pieniędzy. - Nie chcę zostać w Grecji z powodów wiecie jakich, więc będę wdzięczny jak puścicie dalej link i sami coś wrzucicie. Dziękuję wam bardzo i kocham was. Najlepszego - zakończył apel.

W opisie nagrania pojawił się link do zbiórki na leczenie Tomasza Jakubiaka w serwisie GoFundMe. "Stan naszego przyjaciela Tomka się pogorszył i teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje naszego wsparcia. Chcemy nadal wspierać go i jego rodzinę w tym niezwykle trudnym czasie. Nasze myśli są z nimi i wszyscy mamy nadzieję na powrót Tomka do zdrowia! Kochamy ciebie Tomku, jesteśmy z tobą!" - czytamy. Druga, alternatywna zbiórka, do której link można znaleźć na instagramie Tomasza Jakubiaka, trwa również w serwisie Szczytny-cel.pl.

Tomasz Jakubiak o walce z nowotworem

Tomasz Jakubiak, kucharz znany z programów takich jak "MasterChef" oraz "MasterChef Junior" poinformował, że cierpi na rzadki nowotwór we wrześniu 2024 roku. Od tego czasu wielokrotnie opowiadał o przebiegu leczenia, między innymi za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych. W styczniu opublikował nagranie ze szpitalnego łóżka, w którym zachęcał do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Kocham Was, chociaż Was nie znam i to jest przepiękne" - napisał, dziękując w marcu za wsparcie.