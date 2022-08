Największy gwiazdor TikToka został obywatelem Włoch. Po 21 latach w tym kraju

Tiktoker oficjalnie Włochem

Wniosek Khaby Lame o przyznanie mu obywatelstwa stał się we Włoszech na tyle głośny, że osobiście zareagował na niego wiceminister spraw wewnętrznych Carlo Sibilia. Zgodnie z włoskim prawem dzieci urodzone przez osoby niebędące Włochami ale wychowane we Włoszech mogą ubiegać się o przyznanie im obywatelstwa po ukończeniu 18. roku życia.

Bezrobotny został milionerem

Jak przyznaje 22-latek, jego dzieciństwo było ubogie, ale szczęśliwe. Zdobyta nagle sława sprawiła jednak, że wszystko się zmieniło. - To inna rzeczywistość, zupełnie inny świat do którego jeszcze się nie przyzwyczaiłem, ale stopniowo się adaptuję - mówi. Rozpoznawalność i internetowa sława to nie wszystko - status gwiazdy TikToka przyniósł Lame także wielkie pieniądze. Szacuje się, że jego wizerunek warty jest od 2 do nawet 5 milionów dolarów.