Gwiazda "The Last of Us" najmłodszym nominowanym do nagrody Emmy w historii

Keivonn Montreal Woodard został najmłodszym nominowanym do statuetki Emmy w historii tej nagrody. 10-letni aktor wcielił się w postać Sama Burrella w dwóch odcinkach serialu HBO Max "The Last of Us". Łącznie hitowa produkcja zebrała aż 24 nominacje.

W środę aktorka, producentka i scenarzystka Yvette Nicole Brown oraz szef Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Telewizyjnej Frank Scherma ogłosili listę nominacji do tegorocznych nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Telewizyjnej, znanych szerzej jako nagrody Emmy.

Mimo braku wcześniejszego doświadczenia aktorskiego oraz wyzwań spowodowanych głuchotą, najmłodszym nominowany w 75-letniej historii prestiżowego wyróżnienia został właśnie Keivonn Montreal Woodard. Jego występ w dwóch epizodach serii "The Last of Us" już wcześniej zaskarbił sobie uznanie krytyków. Teraz docenili go również jurorzy nagród Emmy, którzy przyznali 10-letniemu aktorowi nominację w kategorii "Najlepszy występ gościnny aktora w serialu dramatycznym".

Keivonn Montreal Woodard w serialu wcielił się w postać Sama Burrella - młodego chłopca usiłującego przetrwać w postapokaliptycznym świecie, nękanym przez tajemniczą zarazę.

24 nominacje do Emmy dla "The Last of Us"

Łącznie serial "The Last of Us" zebrał aż 24 nominacje do tegorocznych "telewizyjnych oscarów", stając się tym samym, po "Sukcesji", drugą najbardziej uhonorowaną nominacjami produkcją HBO Max. Serial zapisał się też w historii jako pierwsza adaptacja przygodowej gry akcji, która kiedykolwiek otrzymała nominację do nagród Akademii Telewizyjnej.

Poza Woodardem nominacją do Emmy uhonorowanych zostało siedmioro innych członków obsady "The Last of Us". Nominacje w kategorii "Najlepszy występ gościnny aktora w serialu dramatycznym" otrzymali także Murray Bartlett i Nick Offerman, którzy w trzecim odcinku wcielili się w kolejno postać Franka i Billa, oraz Lamar Johnson, który w dwóch epizodach zagrał Henry'ego Burrella. W tej samej kategorii dla kobiet wyróżnione zostały: Melanie Lynskey (za rolę Kathleen Coghlan), Storm Reid (Riley Abel) oraz Anna Torv (Theresa 'Tess' Servopoulos). Za najlepsze główne role w serialu nominowani zostali natomiast Pedro Pascal oraz Bella Ramsey.

Jubileuszowa 75. gala wręczenia Primetime Emmy, znana szerzej pod skróconą nazwą Emmy, planowana jest na 18 września. W związku z trwającym od 2 maja strajku scenarzystek i scenarzystów zrzeszonych w Writers Guild of America (Amerykańska Gildia Scenarzystów, WGA) data ceremonii może się zmienić.

Trwający strajk WGA sprawił już, że planowana na 16 czerwca 50. ceremonia wręczenia Daytime Emmy Awards - nagród siostrzanych do Primetime Emmy - zostanie zorganizowana w późniejszym, niesprecyzowanym jeszcze terminie.

