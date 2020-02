Stephen King usunął konto z portalu społecznościowego. "Nie czuję się komfortowo"

"Opuszczam Facebooka. Nie czuje się komfortowo z zalewem fałszywych informacji, na które pozwala polityka portalu. Nie mam pewności, co do ich (Facebooka - red.) ochrony prywatności użytkowników. Jak macie ochotę to obserwujcie mnie (i Molly, aka The Thing of Evil) na Twitterze" – napisał autor wielu bestsellerowych powieści. Wpis polubiło ponad 250 tysięcy użytkowników.