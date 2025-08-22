Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Do Staszka ludzie lgnęli". Wspomnienie Stanisława Soyki

Stanisław Soyka
Tłuczkiewicz o Soyce: myślę o przyjacielu
Źródło: TVN24
"Przyjaciel", "wielki artysta, muzyk, śpiewak, poeta" - tak Stanisława Soykę wspominali w "Faktach po Faktach" Czesław Mozil i Tomasz Tłuczkiewicz. Mozil wspominał o "onieśmieleniu" w towarzystwie Soyki, a Tłuczkiewicz powiedział o przyjaźni, która łączyła ich rodziny.

Stanisław Soyka zmarł w wieku 66 lat. Wokalista, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer, odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczorem artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Soyka łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną, a jego charakterystyczny głos i emocjonalny sposób interpretacji sprawiły, że zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki.

Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" w Operze Leśnej w Sopocie
Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" w Operze Leśnej w Sopocie
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

"Myślę o przyjacielu"

Tomasz Tłuczkiewicz, komentator jazzowy, powiedział, że gdy myśli o Stanisławie Soyce, to przede wszystkim myśli o "koledze, o przyjacielu". - Łączyło nas serdeczne koleżeństwo, przyjaźń, nas obu, nasze rodziny. I przede wszystkim myślę o tym, że tego mi będzie brak - wskazał. - Ale oczywiście brak nam będzie wielkiego artysty, muzyka, śpiewaka, poety - dodał.

Tłuczkiewicz powiedział, że piosenki Soyki "złożyły się na swego rodzaju ścieżkę dźwiękową naszych losów na przełomie dekad lat 80. i 90.". Przełomie, który, jak zauważył, "okazał się nie tylko przełomem dekad, ale przełomem epok". - Tym samym liryki Staszka nabrały wymiaru epickiego, a on sam stał się bardem tych czasów, głosem pokolenia, a nawet jego sumieniem - ocenił.

"Żadnego dystansu, gwiazdorzenia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Żadnego dystansu, gwiazdorzenia"

Czesław Mozil, muzyk, opowiedział historię, gdy pierwszy raz usłyszał Stanisława Soykę. Jak relacjonował, stało się to w Kopenhadze na koncercie dla Polonii, gdy Mozil miał 9 lat. Powiedział, że "bardzo mocne" było dla niego to, jak Soyka zaprosił go do wykonania wspólnej piosenki w 2010 roku. - Stanisław tak pięknie mówił i potrafił tak mówić, że miałeś ochotę słuchać - wspominał zmarłego muzyka.

- Czułem się taki troszeczkę onieśmielony, jak spędzałem czas ze Stanisławem, bo miał jakiś taki magnes, że miałem poczucie, że dba o wszystkich w pomieszczeniu - mówił Mozil.

"Był szalenie wybitnym wokalistą i muzykiem"

Tłuczkiewicz mówił, że czuło się, iż Soyka "pochodzi z dobrego, solidnego, śląskiego domu, z którego wyniósł bardzo solidną kinderstubę i nie przeszkadzało mu to być serdecznym i otwartym". - To było ujmujące, że z jednej strony można było liczyć na jego maniery, a z drugiej strony wiadomo było, że rozmowy są poważne, szczere, że się można dowiedzieć rzeczy ciekawych - wspominał.

"Nie ma drugiej takiej" - śpiewał dla niej Stanisław Soyka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie ma drugiej takiej" - śpiewał dla niej Stanisław Soyka

METEO

Tłuczkiewicz zauważył, że "do Staszka ludzie lgnęli". - I on wynagradzał to niejako, bo był szczodry, był bliźnim szczodrym - dodał.

Mozil wspominał, że Soyka "był głodny, cały czas głodny, był szalenie wybitnym wokalistą i muzykiem". - Nie trzeba nawet być muzykalnym, żeby usłyszeć, że to jest całkowicie inna liga - dodał. Wspominał, że Soyka "był bardzo otwarty na scenie, (...) ale też miał poczucie takie, że nie musiał nic udowadniać na siłę".

OGLĄDAJ: Bartosz Arłukowicz, Tomasz Trela, Czesław Mozil, Tomasz Tłuczkiewicz
pc

Bartosz Arłukowicz, Tomasz Trela, Czesław Mozil, Tomasz Tłuczkiewicz

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Nowakowski/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Muzykazmarł..., nekrologi
Czytaj także:
imageTitle
Linette na pierwszy ogień. Organizatorzy US Open podali plan meczów w niedzielę
EUROSPORT
Bez kitu cz.2
Eksperci o mitach wokół wiatraków. "Odczarujmy jedną rzecz"
Polska
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
48 godzin później. Tak gaśnie nadzieja na rozmowy pokojowe
Świat
imageTitle
Polka walczy o US Open. Ostatnia przeszkoda na jej drodze
RELACJA
Osuwisko w Konkary w Gwinei
Tragedia na obrzeżach stolicy. Wielu zabitych
METEO
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
imageTitle
"Wstyd". Były mistrz US Open pominięty przez organizatorów
EUROSPORT
Atak na taksówkarza w Krakowie
Atak na taksówkarza. Trwa obława
Kraków
Wodowskaz na bulwarach pokazał 11 centymetrów
Wody w Wiśle coraz mniej, rekord wyrównany
WARSZAWA
Noc, burza
Nocą miejscami mogą pojawić się burze
METEO
imageTitle
Kolejny cios w japoński boks. Pięściarz w śpiączce po walce
EUROSPORT
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Nie tylko Waszyngton? Trump zdradza plany
Świat
shutterstock_2514345947
"Wyparowała iluzja" w sprawie Unii Europejskiej
BIZNES
Do zabójstwa doszło w Chorzowie
Atak nożownika w Chorzowie, ofiara nie żyje
Katowice
Co trzeci Polak obawia się wycieku swoich danych. Eksperci radzą, jak się chronić
Wyciek danych pracowników. W tle przekazany komputer
Lublin
Stanisław Soyka
"Żadnego dystansu, gwiazdorzenia"
Kultura i styl
Dziki zniszczyły murawę boiska PKS Radość
Murawa zniszczona, klub o petycji w sprawie "zakończenia terroru dzików".
WARSZAWA
imageTitle
Faworyci Vuelta a Espana. Kto może zagrozić Vingegaardowi?
EUROSPORT
Rozbite auto 22-latka
Chciał zapalić papierosa, tak się to skończyło
Poznań
Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Wyprzedzał ciągnik, doszło do zderzenia
WARSZAWA
bar, pub, piwo
"Polskie browary będą zamykane, a tysiące ludzi stracą pracę"
BIZNES
20-latek po wypadku trafił do szpitala
Uderzył w drzewo i dachował
WARSZAWA
Katastrofalne powodzie w Pakistanie
Zamiast wesela odbyły się 24 pogrzeby
METEO
imageTitle
Pierwszy wielki pechowiec Vuelty. Doświadczony kolarz wycofany w niecodziennych okolicznościach
EUROSPORT
imageTitle
Czy Lewandowski zagra w najbliższym meczu Barcelony?
EUROSPORT
GPW giełda papierów wartościowych warszawa
Tąpnięcie na akcjach banków po zapowiedzi ministerstwa
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Spotkanie Putin-Zełenski "stało się niemożliwe"
Świat
imageTitle
Po zapaleniu płuc ani śladu. Triumfalny powrót Van der Poela
EUROSPORT
serce zastawka shutterstock_2444471357
"Pacjenci nam umierają w kolejkach". Problem z finansowaniem wymiany zastawki
Anna Bielecka
Łoś spaceruje po Nowej Iwicznej
Łoś spaceruje po okolicy od trzech dni. Ostrzeżenie dla mieszkańców
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica