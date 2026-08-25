Kultura i styl Gwiazda "Gry o tron" w obsadzie serialu o Harrym Potterze Maciej Wacławik |

Zwiastun serialu HBO "Harry Potter i kamień filozoficzny" Źródło wideo: HBO Źródło zdj. gł.: Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM/PAP

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"Zanim rozpoczniemy drugi rok w Hogwarcie, nastąpiła drobna zmiana związana z harmonogramem: Kit Harington wcieli się w rolę Gilderoya Lockharta" - przekazało HBO Max Polska w relacji udostępnionej na Instagramie w poniedziałkowy wieczór. Wpis o tej samej treści opublikowało również HBO Max.

Pierwotnie w rolę gwiazdy świata czarodziejów miał się wcielić w serialu Nicholas Hoult, aktor znany m.in. z "Supermana" (2025), ale według HBO zrezygnował z powodu nakładających się terminów - przekazała brytyjska BBC.

Amerykański branżowy tygodnik "Variety" przypomina, że Kit Harington nie po raz pierwszy wejdzie do uniwersum Hogwartu. 39-letni aktor, znany z ról w takich produkcjach jak "Gra o tron", "Siedem dni w piekle" czy "Branża", pod koniec ubieglego roku użyczył głosu postaci Lockharta w audiobookach z serii Harry Potter. Przy okazji premiery Harington udzielił wywiadu "Variety", w którym opowiedział, że jako chłopiec zakochał się w książkach o Harrym Potterze i później wielokrotnie do nich wracał. - To była naprawdę prosta decyzja, bo uwielbiam tę postać - podkreślił mówiąc o roli Lockharta w audiobooku książki J.K. Rowling.

Nowa adaptacja Harry'ego Pottera

Nowy serial HBO Original "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" będzie mieć premierę w HBO i HBO Max w okresie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Drugi sezon oparty będzie na drugiej książce ze znanej serii - "Harry Potter i Komnata Tajemnic", a zdjęcia do niego mają ruszyć jeszcze tej jesieni.

Dominic McLaughlin na planie nowego serialu o Harrym Potterze Źródło zdjęcia: Aidan Monaghan/HBO

Fani, którzy z niecierpliwością czekają na pierwsze odcinki nowego serialu, mogą przypomnieć sobie filmy o słynnym czarodzieju z Danielem Radcliffem w roli głównej. Wszystkie można obejrzeć w HBO Max. Na platformie dostępny jest także film "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" z 2022 roku.

HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.

Redagował AM